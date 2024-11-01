阿里山民宿疑有跳蚤 房客雙腿被咬滿目瘡痍 業者道歉了

阿里山一間民宿近日遭民眾控訴，今年10月中旬入住其中一間山景房，疑似遭跳蚤叮咬，雙腿均無一處倖免，手肘部分也出現多處紅腫。業者在今晚發出聲明致歉，已將該晚房間住宿費用退款，也會盡快聯繫專業環保公司全面檢測與除蟲。

一名網友近日在臉書社團「爆料公社」指出，自己與家人共8人在10月中旬入住該民宿的兩間山景四人房，有家人睡在靠窗處遭不明蚊蟲叮咬，手腳出現大量紅腫點且奇癢無比，且反映後業者也沒道歉，還好同行長輩都沒事，不然一晚要價6600元，真不知道要如何交代。

民宿Google評論上被網友惡意改名為「跳蚤之家」，原PO抱怨自己在Google上發的評論被下架，但仍可見另一名網友在9月時也向民宿業者反映，在地毯上休息後，皮膚竟起紅疹並有搔癢感，退房後去台大醫院皮膚科就醫，醫生也懷疑是跳蚤叮咬。

在事件發酵一天後，業者也在今晚親上火線發聲明表示，今日早上得知了爆料公社的貼文內容，早上時我們已與該名房客聯繫，對於該名房客與其先生受到的影響再次致上歉意，我們已將該晚房源住宿費用退款。

業者表示，不論是跳蚤、床蝨臭蟲還是小黑蚊等，房客在住宿環境被叮，都是不應該出現的缺失。退房時房客有反應被叮咬，然而第一時間卻沒有給予良好處理，盡管每日房客退房後，就會更換新的床單被單枕頭套等織物品，但應要按照網友所說，趕緊買藥除蟲。

業者也說，10月22日收到房客留下google評價，發現房客被叮咬嚴重，在所有房內投藥除蟲，但因慢半拍處理方式對房客造成影響，會盡快聯繁專業除蟲公司全面檢測與除蟲。而google評價是商家無權刪除，僅有google與評價者帳號能夠刪除。