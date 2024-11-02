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黃石市場改建工程延後 侯友宜拚明年初試營運

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北板橋黃石市場市府以BOT模式帶動市場改建，原計畫年底試營運，但延到明年中才會完工，攤商抱怨人潮引不進中繼市場，持續賠本，影響回新市場營運意願。議員呼籲市府先讓1、2樓完工。市長侯友宜承諾「會拚看看明年初試營運」，經發局說業者已積極趕工。

黃石市場2021年12月改建，但至今尚未完工。有攤商抱怨，雖然租金有打折，但還有營業成本、水電費、管理費，「人潮就是帶不過來中繼市場」，生意慘澹。

市議員石一佑說，她多次到中繼市場常空蕩蕩沒人潮，有次用餐，連同她在內，只有5個人在吃飯，還在中繼市場的攤商都在賠本，整體工程要延後到明年中才會完工，動作太慢。

石一佑呼籲，市府要苦民所苦，應趕在今年底，讓1、2樓空間完工，讓攤販進駐營業，過年前能做生意。

新北經發局長盛筱蓉表示，多數都期盼回去新空間，原本位子很好，工程正在申請使用執照，通過後可室內裝修，工程慢是因受到缺工缺料影響，廠商積極趕工。

盛筱蓉坦言，早市或黃昏市場較無年輕人購物，未來新商場營運時間較長，應會改善；侯友宜也承諾過會拚看看明年初能試營運，讓攤商們能盡快回來做生意。

中繼市場 侯友宜 攤商

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