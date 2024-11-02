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劉德華演唱會急轉彎延辦惹議 台北大巨蛋等場館將納颱風條款

聯合報／ 記者鍾維軒林佳彣／台北報導

天王劉德華在台北小巨蛋的演唱會前天急轉彎延辦，肇因是租用制度未納「颱風條款」，北市府轄下台北大巨蛋、北流和北藝等場館也未有明確規定，不少議員籲納入颱風條款契約，體育局允諾納入，北流指出，要定義明確才不會衍生問題。

康芮颱風來襲，劉德華前天宣布續唱，但因風雨漸強，昨在台北捷運公司溝通後，於開唱前3小時才取消，引發歌迷不滿，市長蔣萬安說，未來小巨蛋合約會納入颱風假考量。

北市府轄下場館，包括台北大巨蛋、台北流行音樂中心、台北表演藝術中心等，場地租賃要點未明確寫防颱條款，但有提到「不可抗力因素」、「緊急事件」、「天災定義」等，可要求終止表演並疏散現場所有人員等。

議員詹為元指出，北市府應該要把颱風條款加入合約，一旦政府宣告停班停課，場館活動就要停止，降低彼此解釋法律定義模糊不清的問題。但議員侯漢廷也認為，他不贊同北市要求演唱會停辦，不應違約干涉，否則為何不要求百貨公司、影城？

北流執行長梁序倫認為，一般場館租約就包括「不可抗力」，即地震、颱風等天災，若遇緊急狀況，場館有權關閉場地，因囊括各種可能，有協商空間；場館租約若要加颱風條款，須定義明確，如風力達幾級、雨勢程度等。

體育局表示，體育局所轄運動場館若遇停班課，均配合暫停開放。大巨蛋是BOT案，因未在契約規範內，將要求納防颱應變作為，也會納入事前審查項目中。

停班停課 北市府 颱風假

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