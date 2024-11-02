都更條例修正 雙北5465棟建物適用

都市更新條例第65條修正案日前通過，擴大適用原建築容積更新重建對象，雙北適用建物占全國逾6成6。議員認為，老舊社區面臨容獎條件不足、利潤不佳、整合困難等，要市府加大公辦都更力道。雙北都更處指出，將協助迫切更新需求社區。

內政部考量實施容積管制前的建築容積，多大於管制後的法定容積，且多屬於921大地震前所建建物，耐震不足。修法後，實施建物不僅放寬至容積管制前掛號申請建照的基地，5樓（含）以上還可依原本容積計算，全國約27萬戶受惠。

新北都更處指出，雙北此類建築比率皆逾33%。新北共2740棟、約14萬戶，新北1997年實施建築容積管制，多數建商集中1996到1997年申請建照，前10名分布汐止、中和、板橋、淡水、新莊、三重、新店、永和、蘆洲、土城10區，戶數總計約12萬戶，占新北86.81%。

新北議員黃心華說，都更條例修法可讓容獎條件更因時制宜，有助於增加老舊房屋都更動力，但由於許多破敗老舊社區仍面臨容獎條件不足、利潤不佳、意見整合困難等瓶頸，造成都更難度增加，有賴市府加大公辦都更力道。

新北都更處回應，市府協助老舊建物都更推動都更三箭，提高容積獎勵最高至2倍，也提供一般都更、簡易都更、防災都更、危老重建等多元管道；耐震能力不足或海砂屋等有迫切都更需求，會與住都中心透過公辦都更機制輔導試算，協助遴選實施者。

北市約有2725棟合法建築物符合條件、5萬6053戶受惠，議員陳怡君表示，都更艱巨關鍵在於容獎不足，難達成住戶期望「一坪換一坪」，加上建商認為無利潤可圖，遲遲不願意進場，導致都更推動窒礙難行。政府要請建商多讓利給住戶，從而推動都更，達成改善居住環境和提升社區發展目標。

北市都更處表示，都更條例65條修正案通過，確實提高都更誘因及分配條件，也可能導致營建成本增加等問題，能否成功有賴住戶整合共識完成。