聽新聞
0:00 / 0:00

都更條例修正 雙北5465棟建物適用

聯合報／ 記者李定宇林佳彣／連線報導
都更條例第65條修正案擴大原建築容積適用對象，新北約有14萬戶建物，未來屋齡達30年申請都更可適用。記者李承穎／攝影
都更條例第65條修正案擴大原建築容積適用對象，新北約有14萬戶建物，未來屋齡達30年申請都更可適用。記者李承穎／攝影

都市更新條例第65條修正案日前通過，擴大適用原建築容積更新重建對象，雙北適用建物占全國逾6成6。議員認為，老舊社區面臨容獎條件不足、利潤不佳、整合困難等，要市府加大公辦都更力道。雙北都更處指出，將協助迫切更新需求社區。

內政部考量實施容積管制前的建築容積，多大於管制後的法定容積，且多屬於921大地震前所建建物，耐震不足。修法後，實施建物不僅放寬至容積管制前掛號申請建照的基地，5樓（含）以上還可依原本容積計算，全國約27萬戶受惠。

新北都更處指出，雙北此類建築比率皆逾33%。新北共2740棟、約14萬戶，新北1997年實施建築容積管制，多數建商集中1996到1997年申請建照，前10名分布汐止、中和、板橋、淡水、新莊、三重、新店、永和、蘆洲、土城10區，戶數總計約12萬戶，占新北86.81%。

新北議員黃心華說，都更條例修法可讓容獎條件更因時制宜，有助於增加老舊房屋都更動力，但由於許多破敗老舊社區仍面臨容獎條件不足、利潤不佳、意見整合困難等瓶頸，造成都更難度增加，有賴市府加大公辦都更力道。

新北都更處回應，市府協助老舊建物都更推動都更三箭，提高容積獎勵最高至2倍，也提供一般都更、簡易都更、防災都更、危老重建等多元管道；耐震能力不足或海砂屋等有迫切都更需求，會與住都中心透過公辦都更機制輔導試算，協助遴選實施者。

北市約有2725棟合法建築物符合條件、5萬6053戶受惠，議員陳怡君表示，都更艱巨關鍵在於容獎不足，難達成住戶期望「一坪換一坪」，加上建商認為無利潤可圖，遲遲不願意進場，導致都更推動窒礙難行。政府要請建商多讓利給住戶，從而推動都更，達成改善居住環境和提升社區發展目標。

北市都更處表示，都更條例65條修正案通過，確實提高都更誘因及分配條件，也可能導致營建成本增加等問題，能否成功有賴住戶整合共識完成。

建築 新北 都更

延伸閱讀

康芮遠離新北還有1.1萬沒復電 侯友宜要台電給進度

都更條例放寬容積認定標準 新北估14萬戶受惠

新北241校颱風災損續復原 拚11/4全部返校上課

ITF台北國際旅展／「新北Wonderland」現場免費DIY試吃 推優惠遊程與限定好禮

相關新聞

都更條例修正 雙北5465棟建物適用

都市更新條例第65條修正案日前通過，擴大適用原建築容積更新重建對象，雙北適用建物占全國逾6成6。議員認為，老舊社區面臨容...

劉德華演唱會急轉彎延辦惹議 台北大巨蛋等場館將納颱風條款

天王劉德華在台北小巨蛋的演唱會前天急轉彎延辦，肇因是租用制度未納「颱風條款」，北市府轄下台北大巨蛋、北流和北藝等場館也未...

黃石市場改建工程延後 侯友宜拚明年初試營運

新北板橋黃石市場市府以BOT模式帶動市場改建，原計畫年底試營運，但延到明年中才會完工，攤商抱怨人潮引不進中繼市場，持續賠...

都更條例放寬容積認定標準 新北估14萬戶受惠

立法院三讀通過都市更新條例修正案，擴大原建築容積適用對象。新北市境內估有2740棟、約14萬戶合法建築物，未來屋齡達30...

台北動物園今休園搶修未完成 明天開園門票50元僅開放部分區域

康芮颱風來襲，儘管北市今恢復正常上班課，但強勁風雨重創文山區，台北市立動物園園區多起路樹傾倒及設施損壞，今休園1天，動員...

陸籍貨輪擱淺野柳外海 侯友宜憂漏油造成生態危機

中國籍貨輪鈺洲啟航在週二因為動力不足於新北市萬里區的野柳外海棄船，但隨著颱風逼近，貨輪不僅是不敵風雨直接擱淺在岸邊，船上的起重機還直接倒塌在礁岩區，擔憂成為德翔台北貨輪翻版，重油污染海域造成生態危機，新北市長侯友宜視察，第一時間新北市府立即啟動警急應變機制，先佈設攔油索，交通部航港局待風雨減弱第一時間就要進場進行抽油作業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。