台北動物園今休園搶修未完成 明天開園門票50元僅開放部分區域
康芮颱風來襲，儘管北市今恢復正常上班課，但強勁風雨重創文山區，台北市立動物園園區多起路樹傾倒及設施損壞，今休園1天，動員搶修復舊，截至傍晚雨林區、溫帶區等部分區域尚未搶通，明天雖開園，門票均一價50元，僅開放大貓熊館、穿山甲館等部分區域，遊客列車則暫停服務。
動物園指出，受到康芮颱風影響，園內各館區產生許多倒木、落葉及泥濘，經過今天搶修及清掃，仍有部分災況較為嚴重的館區尚未清理完畢。
包含雨林區出、入口正待大型機具吊運倒木、兒童動物區快樂雞莊圍籬倒塌、溫帶動物區小貓熊活動場及遊客道路、灰狼活動場內、非洲動物區、蟲蟲探索谷、梅花鹿活動場及山羌活動場等場內皆有大型樹木倒塌，部分大樹遭強風吹襲被連根拔起倒落在活動場中，同時也壓垮多處圍籬。
園方說，部分步道因受限於道路狹窄，大型機具無法進入，尚須倚靠人力搶修中；部分倒木位在作業區路上，將優先排除避免阻礙動物糧食運補動線。
動物園表示，今日初步清潔整理全園區，移除部分倒木及清運枯枝落葉，並全面檢視全園區的動物欄舍、館區建築與遊客面設施安全，確認所有狀況恢復，確保動物及遊客來園安全；無法即刻修復部分將暫停開放。
園方說，11月2日可開放參觀區域為台灣動物區、兒童動物區、無尾熊館、大貓熊館、穿山甲館、教育中心（當日免費入館）、昆蟲館（不開放蟲蟲探索谷），遊客列車停駛，其他區域因重型機具往來恐有遊客安全疑慮，將視整修情況陸續開放，還請大家給於搶修人員多些耐心及鼓勵。
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