康芮遠離翡翠水庫「進帳」另供水發電挹注市庫900萬元

康芮颱風帶來災情，但替台北翡翠水庫「大進帳」，颱風侵襲期間，翡翠水庫預降放水6100萬噸，已經回補外，翡翠水庫管理局表示，颱風期間一水兩用，供水發電挹注市庫900萬元。

台北市翡管局長林裕益指出，翡翠水庫於康芮颱風陸上警報之前2天，提前進行預防性調節放水，約6100萬噸，控留25%庫容，以應蓄洪防災之需要，發揮「滯洪防災」功能，攔截新店溪上游的北勢溪洪水，減少新店溪流域3分之一洪水，減免水患。

翡管局表示，這次康芮颱風降雨豐沛，翡翠水庫集水區在短時間內，總降雨量達338毫米，水庫進流量大，截至今天下午3時，翡翠水庫水位回升至168公尺以上，蓄水率95%，已接近滿水位，對於大台北地區未來民生供水，大有助益。

翡管局指出，翡翠水庫因應颱洪之操作，大致可分三部曲。首先，於颱風來臨前，翡翠水庫透過「預防性調節水」預降水位兼水力發電，控留足夠庫容，以增加水庫蓄洪能力；其次，颱風來襲時，水庫操作「不洩洪」，完全攔截蓄留北勢溪洪水；颱風過後，水庫水位迅速回升，將攔蓄水源，轉化為民生水源，防災又可興利。

翡管局水庫操作科長林保隆說，翡翠水庫位在新店溪上游北勢溪，集水區面積303平方公里，剛好是新店溪流域909平方公里的3分之一。在這次康芮颱風來襲前，透過「預防性調節放水，達6187萬噸，預留25%庫容，因應蓄洪防災準備。

林保隆說，康芮颱洪期間「滴水不放」，攔下北勢溪9275萬噸洪水，不但完全補足先前調節放水量，且可降低下游新店溪1/3洪峰流量，減少下游沿岸地區的水患風險。

翡管局說，康芮颱風期間，水庫只以「小流量」供應民生用水，透過翡翠原水管，將優質水源輸送至下游直潭淨水場，供水同時也進行「水力發電」，一水兩用，颱風期間66小時內，共挹注市庫約900萬元。