陸籍貨輪擱淺野柳外海 侯友宜憂漏油造成生態危機

中國籍貨輪鈺洲啟航在週二因為動力不足於新北市萬里區的野柳外海棄船，但隨著颱風逼近，貨輪不僅是不敵風雨直接擱淺在岸邊，船上的起重機還直接倒塌在礁岩區，擔憂成為德翔台北貨輪翻版，重油污染海域造成生態危機，新北市長侯友宜視察，第一時間新北市府立即啟動警急應變機制，先佈設攔油索，交通部航港局待風雨減弱第一時間就要進場進行抽油作業。

新北市長侯友宜表示，貨輪擱淺船體受損加上風浪拍打，最擔憂就是船隻漏油引發生態危機，市府環保局除了先行於東澳漁港、野柳漁港、龜吼漁港及核二廠入水口佈設攔油索，更安排人員進行預防性監控，要將貨輪擱淺對當地海域、生態的威脅降到最低。

交通部長陳世凱也到場視察並且表示，目前中國籍貨輪鈺洲啟航輪為右側擱淺受損，而油艙是在貨輪左側，當前沒有漏油發生，現階段工作為密切監控，待沿海浪高小於兩公尺就將第一時間進場進行抽油作業，避免重油污染海洋，造成萬里野柳海域的生態浩劫與危機。