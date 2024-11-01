花2萬元換周杰倫演唱會工作人員？議員曝已逾400人遭詐

周杰倫演唱會除爆黃牛票亂象，還出現求職詐騙，台北市議員柳采葳發現社群平台有「大巨蛋演唱會工作人員」的假徵才廣告，要民眾花2萬元認購商品，另提供提款簿、網銀或ATM餘額等財力證明，換取工作人員資格，估計約400人受害，遭詐現金和個資。對此，勞動局長高寶華表示，這可能已違反刑法，會盡速會同警察局調查。

柳采葳指出，這類假徵才公司在臉書、Instagram等社群平台竄起，請民眾填寫簡易履歷表，包括姓名、年齡、職業、電話等個資，並聲稱認購2萬元商品即可錄取工作人員，並獲得演唱會公關票、偶像簽名合照或贈送iPhone16手機，接著以認購名義，要求受害者拿出「財力證明」如提款簿、網銀或是ATM餘額，藉此掌握被害者財力多寡，有民眾反映被詐取大筆金額，從群組報名人數估計，逾400人受害。

柳采葳說，假徵才公司標榜時薪400元、提供兩餐，演唱會開始時還可至員工休息區觀看，但這些公司根本沒有商業登記，粉絲專頁也是近期才成立，只是想藉演唱會噱頭吸引民眾、騙取個資。事實上，杰威爾公司已發過聲明「周杰倫台北演唱會的工作人員都已經安排就緒，請大家不要受騙。」

柳采葳表示，刊登不實徵才廣告已觸法，如雇主有廣告不實之情事，無論雇主是否構成民事責任，主管機關得依「就業服務法」第65條第1項規定，處幣30萬元以上、150萬元以下罰款，但近5年勞動局針對「不實徵才廣告」僅裁罰2件。

柳采葳說，市府除了要嚴辦演唱會黃牛票亂象，也應該要取締「以招募演唱會工作人員」為名義的假徵才廣告，勞動局應與警察局合作，加強取締及裁罰，防止讓更多民眾受騙及個資外洩。

高寶華說，這廣告看起來滿吸引人，但的確是不真實的，按情節也已經違反刑法，將會同警察局調查。勞動局也指出，進到該網站，是臉書的個人網頁，以及個人的line聯結，無法知道業者是誰，已與中央數發部與勞動部反映，若確認是詐騙平台，就會先把網路下架。