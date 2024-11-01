喪家「腳尾花」二手賣利益驚人 北市議員憂：恐有欺騙買家之嫌

北市殯儀館每年舉行上萬場告別式，北市議員耿葳卻發現，現場花籃、花材和花架不少都是經廠商回收後再販售的二手商品，直言此在殯葬業雖是公開的事，但未告知消費者，恐有欺騙嫌疑，建議應有標示區別。殯葬處說，將與消保官、商業處不定期稽查。

議員耿葳今在議會民政部門質詢指出，民眾租用一殯、二殯（現為懷愛館）的禮廳舉辦告別式，2020年至今年為1萬7544場至1萬8571場不等。為妥善處理禮堂使用後遺留的花籃、花材、花架，殯葬處每年度會辦理回收處理勞務採購案，徵求廠商負責清運，依每月實際開放禮堂數量，請廠商按月繳納權利金給殯葬處

耿葳說，殯葬處委外廠商處理後繳付權利金近5年平均都有百萬元，經她調查得知，這些委外處理花籃、花材、花架的廠商是回收後再販售，她也認為回收再利用是可理解。

但她發現，喪家或親友向禮儀公司購買致意的花籃，禮儀公司以平均250元至500元不等價格向廠商購買後，後續在這些回收花籃插上新的牌子，以2000元至3000元不等金額轉售給訂購者，這套經營模式長年來根深蒂固，廠商獲利驚人。

耿葳直呼，這些回收再販售的「腳尾花」，還美其名稱為「福報花」，但重點是買家不知道這是二手花，建議應有標示做產品區別，否則恐有欺騙消費者之嫌。

法務局長連堂凱回應，消費者有權利知道購買為使用回收的花材、花架，廠商應該善盡告知義務，否則從契約來講，違反消保法，消費者可以申訴。殯葬處長張世昌表示，會向廠商收取權利金，是因為花材等是有價值，若可再利用，廠商會拿去販售，若上不了檯面的花就會丟棄；殯葬處會就法律上可以要求事項來追查，並清查花的去向。

殯葬處補充，曾多次發函北市殯葬商業同業公會轉知相關業者，在殯葬儀式中，若基於環保而重複使用花卉，應事先告知消費者，並提供不同價格供選擇。殯葬處後續將召集公會及相關花卉協會，共同討論如何完善價格資訊揭露，以保障消費者的知情權；同時與法務局消保官、商業處合作，不定期稽查，降低消費爭議。