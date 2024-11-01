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新北瑞芳明里路強風吹倒3電桿 土石崩落緊急搶修明復電

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北瑞芳明里路強風吹倒3電桿，土石崩落緊急搶修明復電。圖／讀者提供
新北瑞芳明里路強風吹倒3電桿，土石崩落緊急搶修明復電。圖／讀者提供

新北市瑞芳區明里路115號附近，昨晚因康芮颱風強風豪雨，吹斷3根電桿，附近山坡大樹傾倒、土石崩落，瑞芳區公所已將土石消除完畢，並指現場並無整非山崩的情況，為小面積土石崩落。目前台電正在搶修電桿，預計明天才能完成並供電。

明里路115號附近昨晚有3根電桿，不敵強風狂吹，因電線拉扯，遭攔腰折斷，附近山坡並有土石崩塌情況，附近數十住戶陷入漆黑一片，在強風大雨中度過驚險颱風夜。

瑞芳楊勝閔區長表示，明里路115號附近昨晚有3根電桿，不敵強風狂吹，現場是大樹傾倒夾帶土石崩落，現場並無大面積山崩，目前土石都已清除，台電也進場搶修，預計明天才能供電。

楊勝閔說，康芮颱風帶來的強勁風勢已逐漸消退，區公所以影響主要道路案件優先進行災害搶修工程，清潔隊也於今晨6點展開街道清掃作業，盡速恢復道路整潔及完成搶修。

瑞芳區公所表示，台電公司持續進行停電區域的復電作業，目前已逐步恢復電力供應；路樹倒塌和主要幹道的障礙清理也已陸續搶通，其中包括北34瓜山國小前路樹傾倒於今日市區公車營運前搶通、欽賢國中旁路樹傾倒已於清晨完成。

新北瑞芳明里路強風吹倒3電桿，土石崩落緊急搶修明復電。圖／讀者提供
新北瑞芳明里路強風吹倒3電桿，土石崩落緊急搶修明復電。圖／讀者提供
新北瑞芳明里路強風吹倒3電桿，土石崩落緊急搶修明復電。圖／讀者提供
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康芮颱風

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