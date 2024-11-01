新北瑞芳明里路強風吹倒3電桿 土石崩落緊急搶修明復電

新北市瑞芳區明里路115號附近，昨晚因康芮颱風強風豪雨，吹斷3根電桿，附近山坡大樹傾倒、土石崩落，瑞芳區公所已將土石消除完畢，並指現場並無整非山崩的情況，為小面積土石崩落。目前台電正在搶修電桿，預計明天才能完成並供電。

明里路115號附近昨晚有3根電桿，不敵強風狂吹，因電線拉扯，遭攔腰折斷，附近山坡並有土石崩塌情況，附近數十住戶陷入漆黑一片，在強風大雨中度過驚險颱風夜。

瑞芳楊勝閔區長表示，明里路115號附近昨晚有3根電桿，不敵強風狂吹，現場是大樹傾倒夾帶土石崩落，現場並無大面積山崩，目前土石都已清除，台電也進場搶修，預計明天才能供電。

楊勝閔說，康芮颱風帶來的強勁風勢已逐漸消退，區公所以影響主要道路案件優先進行災害搶修工程，清潔隊也於今晨6點展開街道清掃作業，盡速恢復道路整潔及完成搶修。