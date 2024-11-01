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劉德華演唱會遇颱風是否停辦...北捷優柔寡斷 藍營議員超火大

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
受強度颱風康芮影響，劉德華台北小巨蛋演唱會，主辦單位昨天宣布「10月31日」停辦。小巨蛋捷運出口仍不斷有歌迷冒風雨湧入。圖／聯合報系資料照
受強度颱風康芮影響，劉德華台北小巨蛋演唱會，主辦單位昨天宣布「10月31日」停辦。小巨蛋捷運出口仍不斷有歌迷冒風雨湧入。圖／聯合報系資料照

康芮颱風在台北颳起11級陣風，「台北小巨蛋租用管理要點」對天災定義不明，台北捷運對於演唱會停不停辦決策慢得離譜，影響甚鉅，連國民黨議員都忍不住在議會開罵。議員秦慧珠今詢問北捷，到底和主辦單位何時溝通、溝通內容，決策過程優柔寡斷，緊急處理不及格。

秦慧珠表示，台北捷運被K得滿頭包，明明康芮颱風已是強烈等級，卻太晚和主辦單位溝通，而樂團五月天11月2日、3日在花蓮辦演唱會，但周二就宣布延期，不斷問北捷「你們和主辦單位溝通什麼？溝通幾次？什麼時間第一次溝通？會不會有點慢？」

台北捷運副總經理詹文滔回應，10月30日晚上才開始與主辦單位溝通，不過演唱會停不停辦，涉及各方權益，包括藝人行程安排、購票者權益、商業條件等，非常複雜，在經過溝通，主辦單位有在網路公告會持續舉辦，會滾動調整方案，要消費者隨時注意公告。

秦慧珠則直接打臉，貼出公告內文，主辦方根本沒提到「滾動調整」。「台北小巨蛋租用管理要點」第28點提到緊急應變計畫，北捷認為有緊急危難或預防災難發生，得要求租用人停止活動、第32 條規定不可抗力因素發生致活動舉辦，北捷不負賠償責任；明明工具在手中卻不會使用。

秦慧珠指出，主辦方10月30日公告演唱會如期舉辦，台北捷運到10月31日14時56分才以安全第一作為理由，緊急通知主辦單位停辦演唱會，15時主辦方就貼停辦聲明。她批評北捷決策點優柔寡斷，30日晚間北市府就宣布停班停課，卻沒在在第一時間處置。

秦慧珠提到，許多粉絲從中南部、國外到台北，每個人都密切注意颱風消息，結果北捷開演前3小時才要求停辦，當時有多少人抵達台北小巨蛋了？在在顯示台北捷運決策、緊急處理完全不及格。若演唱會不給主辦單位壓力不停辦，北市要出動多少人力？

秦慧珠認為，真正重要是1萬多名消費者的權益，但北市消保官在當中沒有扮任何角色，台北捷運只是以房東嘴臉要求主辦單位停辦，完全沒考慮消費者，相當失職。最後要求北捷即刻修改「台北小巨蛋租用管理要點」，將停班停課納入其中。

北捷 溝通 秦慧珠

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