新北「神明地主」富比士排行 媽祖擁地價值21億

台灣民間信仰虔誠，穿街走巷四處可見宮廟、神壇，但廟宇裡供奉的神佛竟然是地主！新北市地政局進行地籍清理作業並統計相關數據，發現已清查的土地中，以媽祖持有的土地總價值最高，高達21.1億元，土地公擁11.92億元土地名列第二，但其名下土地筆數最多、總面積最大，保生大帝則以5.47億元排名第三。

新北市地政局地籍科科長王珮榕指出，土地公在民間信仰中是管理土地的神明，已清查的土地當中，土地公（包含福德爺、福德正神、福德祠、福德神等名稱）名下有231筆土地，總面積6萬4227坪，是新北市擁有最多土地神祉，若再加上已釐正權屬的土地，土地公的土地更多達312筆，且分布遍及新北23個行政區；媽祖亦是民間重要信仰，其名下土地有127筆、總面積3萬5,502坪，雖然比土地公少了快一半，土地公告現值卻比土地公多了將近一倍，其原因為媽祖有位在蘆洲、樹林等精華區的土地，地小價高使媽祖成為新北「神明地王」。

王珮榕科長表示，由於民眾信仰虔誠、感念神威，台灣光復以來有不少土地登記在神明名下，但神明並非自然人或法人，無權利能力，不能成為不動產登記之權利主體，為了健全地籍管理、確保土地權屬、促進土地利用，中央特別制定《地籍清理條例》辦理清理作業，讓地政人員協助未能釐清權屬的土地（包括神明名下土地），找到權利人、維護民眾產權，或是透過代為標售來促進土地利用。

王珮榕舉過去地籍清理案件為例，有一年台電打算在蘆洲區蓋電塔，卻發現該筆土地所有權人是「福德正神」，該如何向神明購地讓人摸不著頭緒，地政局將這筆土地列為地籍清理清查公告後，該土地管理人獲知，循相關規定向民政單位申報並完成神明會的資格備查，台電終於順利與管理人簽約辦理買賣移轉過戶，解決了土地權屬長年懸而未決、土地荒廢多年未利用的情況。

聚傳媒