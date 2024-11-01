北投公園溫泉風 日式風情千禧湯

臺北秋季的盛事「2024臺北溫泉季」自10月30日起一連5天於捷運新北投站周邊登場，公園處所屬北投露天溫泉浴室座位在北投公園內，民眾可體驗著泳裝享秋風泡湯趣。

北市公園處處長藍舒凢表示，北投公園露天溫泉浴室又稱作「千禧湯」，入口處有懸掛「千禧湯」匾額，因北投露天溫泉浴室於西元1999年12月開放，恰好取名「千禧湯」來迎接一個新的紀元，也是拍照取景的最佳地點。露天浴室整體採用日式風情設計，來延續融入北投的氛圍，園區內大大小小浴池，依地勢高低錯落而分佈，以天然原石為基調，融合於自然地景之間。泡湯的主要靈魂角色是溫泉水，這裡的泉水來自地熱谷天然湧泉源頭，是知名的「青磺泉」，水中含有微量元素-鐳，特殊且珍貴，所以泡湯遊客絡繹不絕，還有每天必來的鐵粉。

公園處陽明所主任陳彥材說明，北投露天浴室並非裸湯，而是需要穿著泳裝、泳帽、才能進去泡湯；為了維護安全衛生的泡湯環境，現場有公告泡湯守則，穿泳裝後需先淋浴後再入池。

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