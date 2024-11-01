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工程延後…板橋黃石市場無法如期完工？侯友宜承諾拚年底試營運
新北板橋黃石市場位處精華地帶，市府以BOT模式帶動市場改建，原估11月底完工，年底要試營運，但工程進度延遲，攤商抱怨人潮不到中繼市場採買，持續賠本，影響回新空間營運意願，議員呼籲市府先讓一、二樓完工，新北市長侯友宜承諾「會拚看看年底試營運」，經發局說業者已在積極趕工。
黃石市場改建工程於2021年12月8日開工，去年8月完成上梁儀式，原11月底將完工，但至今尚未完工。有攤商抱怨，雖然租金有打折，但還有營業成本、水電費、管理費要負擔，「人潮就是帶不過來中繼市場」，生意慘淡，很多人看沒生意時常都在休息，也辭退想回市場營運的意願。
市議員石一佑說，她多次到黃石中繼市場看，常常空蕩蕩沒採購人潮，甚至有次去用餐，連同她在內，只有5個人在吃飯，非常誇張，還在中繼市場的攤商都在賠本，整體工程要延後到明年中才會完工，動作太慢。
石一佑呼籲，市府要苦民所苦，應該要趕在今年底，讓一、二樓空間完工，讓攤販可進駐營業，至少過年前還能做生意。
新北市經發局長盛筱蓉表示，經與攤商業者洽詢，多數都期盼回去新的空間，原本的位子很精華，目前工程正在申請使用執照，申請過後就開始室內裝修，工程較慢也受到缺工缺料影響，例如原物料供給比較慢，就會影響進度，廠商也有在積極趕工。
盛筱蓉坦言，年長者跟年輕人採買時間不同，過往都是早市或黃昏市場，年輕人無法購物，未來新商場營運時間較長，攤商中也有較年長者，若無法配合，有協商過會給一筆補償金，要換二代承接或年輕人來營運也沒問題。市長侯友宜也承諾過會拚看看年底能試營運，讓攤商們能盡快回來做生意。
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