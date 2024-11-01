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新北水門11/1凌晨5時開啟 部分堤外便道仍封閉

中央社／ 新北1日電

新北市府今天說，水門及越堤道凌晨5時開通，不過重新堤外道（重新橋下至19號越堤道）、新店區世新三水門、中和區秀朗橋頭越堤道至永和水門等堤外便道仍封閉，請民眾改道。

新北水利局表示，颱風康芮帶來豪大雨及上游水庫洩洪，淹沒堤外便道，高灘地工程管理處已連夜清洗，新北市水門及越堤道於11月1日凌晨5時開通。

水利局說，但由於重新堤外道（重新橋下至19號越堤道）、新店區世新三水門、中和區秀朗橋頭越堤道至永和水門等部分堤外便道積水較晚消退，仍需封閉清理，因此仍進行管制，請民眾提前改道，高灘處將在積水消退後清洗，並在確認安全後逐步開放。

另外，水利局表示，園區自行車道部分區域因受河水漫淹，為考量自行車通行安全暫時封閉，將陸續清理後分區開放。

水利局 自行車

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