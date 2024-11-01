新北地籍清理 媽祖的地最值錢、土地公地最多

台灣民間信仰風氣盛，信徒會將土地捐給神明以示敬意，新北市地政局近期做地籍清理作業統計，發現新北境內媽祖持有土地總價達21.1億元，土地公擁11.92億元土地居次，不過其名下土地筆數231筆也很可觀，保生大帝以5.47億元排名第三。

地政局地籍科長王珮榕指出，土地公在民間信仰如同地方里長，清查的土地中，土地公名下有231筆土地，總面積6萬4227坪，是新北擁有最多土地的神祉，資產遍及新北23個行政區。媽祖也是民間重要信仰，其名下土地有127筆、總面積3萬5502坪，雖然土地比土地公少，但公告現值卻多近一倍，原因是媽祖有位於蘆洲、樹林等精華區土地，地小、價高，使媽祖成為新北神明地王。

幾年前台電打算在蘆洲區蓋電塔，該筆土地所有權人是土地公，該如何向神明購地讓人摸不著頭緒，地政局將這筆土地列入地籍清理清查公告，土地管理人向民政單位申報，台電才順利與管理人簽約辦理買賣移轉，解決土地權屬長年懸而未決情況。

地政局表示，台灣有不少土地登記在神明名下，但神明並非自然人或法人無權利能力，不能成為不動產登記權利主體，中央制定地籍清理條例辦理清理作業，讓地政人員協助未能釐清權屬的神明名下土地，找到權利人、維護民眾產權，或透過代為標售促進土地利用。