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瑠公圳新北段解臭 議員促協助廢水截流

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
瑠公圳是大台北早期重要灌溉溝渠，滿長一段行經新北新店區，隨都市化發展，衍生傾倒廢水問題，不少區段仍惡臭難聞。記者李成蔭／攝影
瑠公圳是大台北早期重要灌溉溝渠，滿長一段行經新北新店區，隨都市化發展，衍生傾倒廢水問題，不少區段仍惡臭難聞。記者李成蔭／攝影

流經雙北的瑠公圳歷史悠久，台北段整治有成，新北新店段曾部分整治，流經市區很長一段惡臭難聞，里長紛紛提出整治或加蓋要求。市議員主張應由地方盤點沿線汙水點，檢視汙水處理設施，否則日常維護沒做好，花再多資源整治還是臭；有里長說，整條水圳對市區防洪有一定作用，不可能全段封起來。

市府表示，專案小組近期將開會，對有加蓋需求區段研擬對策，當中涉及違建、市場攤販、都更等議題，會評估多個方案。

瑠公圳是大台北早期重要灌溉溝渠，滿長一段行經新店區，隨都市化發展，衍生傾倒廢水問題。民眾反映，力行路、新生街遲沒整治，沒下雨時水質汙濁，民生廢水直接排入，水溝裡滿滿廢棄物，大坪林市場那段更是市場血水直接排入，寶安街那段有民眾丟廢棄物，未整治段飄臭水溝味。

市議員黃心華建議，市府應盡快協助將沿線廢水截流，改善水質，研議部分路段是否加蓋或啟動整治工程，改善地方對公安、衛生需求，提出整治方法和期程。

水利局表示，透過新店區寶安街引水工程，已初步改善瑠公圳市場段排水渠道惡臭，市場處輔導攤商裝設油脂截留器，環保局對周邊排水加強稽查，汙水接管部分，完成接管2萬9261戶，完成率80.78%，未接管6964戶納入後續接管計畫。

廢棄物 水質 議員

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