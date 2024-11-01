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風災不斷 做擋土牆破百萬居民難負荷

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北報導

近期雨災不斷，許多坡地滑落，民眾自行設置擋土牆所費不貲，光水保技師簽證費可達20萬，施作擋土牆要上百萬。議員建議市府比照震災擬訂坡地災害補助辦法，減輕民眾負擔。

對此，市長侯友宜說，會參酌各縣市作法請局處研議；中央沒有母法、擋土牆多在私人土地上，地方法規無前例陷兩難。

新北山坡地有18萬0509公頃，占全市土地面積88%。近期連續3個颱風侵台，不少坡地滑落、山壁崩塌，土石直衝民宅，災後復原設置擋土牆費用高。

市議員鄭宇恩說，施作擋土牆需有水土保持規畫費、水保技師簽證費用，需要20萬至25萬元，施作一座3公尺高的重力式擋土牆，每公尺單價大約7.5萬至8萬元，10公尺費用破百萬，主張坡地可比照地震災害補助辦法，補助民眾修繕水土保持設施。

極端天氣下，防洪挑戰加大。新北水利局近年在校園規畫滯洪池，汐止區青山國中小是第10座，近期剛發包，板橋僑中二街近期遇豪大雨就有積淹水隱憂，正規畫在華僑中學內做滯洪池，將成為第11座。

水利局說，一座滯洪池成本數千萬，校園內滯洪池通常選定在操場下方，還能一併更新跑道。新北2016年也頒布「透水保水自治條例」，在建物設計規畫時，就必須提出透保水設施，時雨量80毫米內要能將水貯存在基地內，提供滯洪容量，也才能提升城市的承洪韌性。

新北 水利局 滯洪池

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