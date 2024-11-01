自行車雙重路權 可騎人行道、車道

雙北YouBike每天平均使用次數逾20萬人次，但許多騎士看見行人號誌是綠燈時，就騎乘人行道、行穿線，引發行人安全隱憂。雙北交通局指出，騎在哪種道路上就該看哪種號誌，自行車終究是「車」，遇行人仍要停讓或下車牽行。

許多通勤族天天都使用YouBike，北市議員張斯綱指出，自行車、電輔車和電動單車等騎士看見行人號誌是綠燈時，就騎人行道、行穿線，在人行道與馬路上隨意切換，在台北市各個大街小巷橫衝直撞，要求交通局應及早宣導正確的觀念，避免養成壞習慣積非成是。

交通局長謝銘鴻回應，自行車有雙重路權，可以騎乘在人行道、車道上，「騎在哪就看哪個燈號，動線才會一致」，因為車輛、行人號誌有秒差，如果隨意變換道路、選擇性遵守號誌，就會產生衝突，台北市部分路口有特別加裝牌面提醒自行車騎士該遵守哪個號誌，但一定是「行人優先」。

謝銘鴻強調，有行人專用號誌的路口，原則上自行車是不能過的，畢竟自行車還是屬於車輛，能騎在人行道是因道路旁有許多公車、計程車與機車，為安全才不得不在較寬的人行道規畫「人車共道」，能騎在人行道是特別容許，「自行車終究是車，一切應以行人優先」。

新北交通局說，自行車一般是騎在外車道，如果人行道寬度足夠的話，會設人車共道的標誌，自行車就能騎在人行道，但還是行人優先；基本上人車共道就看行人號誌，在外車道就看車輛號誌，遇到行穿線，法規規定若沒有自行車專用道，就需牽引通過。