北市推實體人行道進度慢 惹議

標線型人行道缺實體阻隔，造成行人危險，台北市長蔣萬安去年承諾，5條標線型人行道升級為實體型人行道，但議員批去年只完成282公尺，還有186.9公里待完成，要求每年至少完成4公里。市府允諾盤點32條標線型人行道改善。

2020年，就有民眾在公共政策網路參與平台提案，盼政府推動道路強制設置實體人行道，理由是標線型人行道缺乏實體阻隔，易遭違停占用，車禍時也無法降低衝擊力道，未連署通過，但也有超過2千人響應。

「北市近三年卻只有不到1公里轉成實體人行道。」議員趙怡翔指出，蔣萬安去年承諾完成5條實體型人行道，但實際勘查發現其中世新大學前的人行道，長度僅有6.6公尺，居然也被當成是一條，有灌水嫌疑，人行道政績應用完工總長度來計算，否則如此緩慢的進度，實體人行道將淪為數百年工程。

交工處長張建華表示，12米以上路寬至少要有1.5米寬人行道，新工處大多已施工完成，而12米以下在過去都市發展過程較不重視，也因巷道狹窄、住家高層差、巷道停車需求等問題，必須與在地居民充分溝通，有些路段在規畫上較困難，加上近年缺工，發包很容易拖延，都成為設置實體人行道進度緩慢主因。

張建華說，目前以每年20處標線型人行道改實體人行道為目標，截至今年9月已完成5處，剩餘15處也會在年底完成，實際長度約1000公尺，花費約2000萬，若要達成4公里所需經費至少要多花4倍，但還是要看新工處工作量能否負荷，會盡量朝目標努力，目前已盤點32條寬度較為不足標線型人行道，盼能優先施作。

張建華表示，若要將巷弄內標線型人行道全數改成實體，恐怕緩不濟急，若設置條件困難處，可依國土署規畫，改推「行人優先區」要求車輛限速、禁鳴喇叭等，讓行人可走在中間，將「禮讓行人」帶入駕駛觀念中，未來推動行人安全也能有更顯著進步。