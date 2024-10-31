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北市百貨週年慶公安聯檢 四家竟查出不合格

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
北市建管處針對大型百貨公司及賣場進行無預警的動態公共安全聯合檢查。圖／取自台北市政府
北市建管處針對大型百貨公司及賣場進行無預警的動態公共安全聯合檢查。圖／取自台北市政府

百貨商場週年慶正如火如荼進行當中，台北市建管處已自113年10月21日起，針對台北市大型百貨公司及賣場進行無預警的動態公共安全聯合檢查。

113年10月30日抽查的4家百貨與賣場，分別為：「三創數位股份有限公司（三創生活園區）」、「大潤發流通事業股份有限公司南湖分公司（大潤發內湖店）」、「家福股份有限公司台北天母分公司（家樂福天母店）」、「琪麗股份有限公司（綺麗廣場）」等4家，檢查結果「琪麗股份有限公司（綺麗廣場）」不合格，其餘皆合格。

建管處表示，「琪麗股份有限公司（綺麗廣場）」違規事項為防火門及防火鐵捲門損壞無法正常復歸及作動，將依法裁罰新台幣12萬元，並要求場所2日內改善完畢。上列缺失，倘若場所未依限改期限改善，將再重罰至30萬元，必要時亦可予以斷水斷電。

建管處指出，對人潮眾多的地方，對場所要求自主安全管理上一定要有更高的安全標準，建管處除了平時落實各類場所公安申報管理外，更持續辦理不定期之「抽檢」驗收成效，以落實消費場所公共安全的管理與維護。

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公安 北市 百貨 賣場

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