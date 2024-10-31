秋季限定夢幻紫色 新北「蒜香藤」花瀑盛開

秋天時分，氣候微涼，是紫色蒜香藤盛開的時候，一年一度壯麗的蒜香藤花瀑又將於新北市綻開，新北市綠美化環境景觀處推薦期間限定的蒜香藤紫色花海瀑布給大家，位於新北市泰山區楓樹河濱公園及鶯歌區永吉公園，是「蒜香藤」特色賞花景點，紫色淡雅的顏色能為人們帶來放鬆與平靜感，想要觀賞如薰衣草或紫藤花般如夢似幻的粉紫色花瀑不用特地飛出國，喜歡賞花的朋友們千萬不要錯過。

景觀處表示，蒜香藤又叫做「紫鈴藤」，因葉搓揉聞起來有蒜香味而得名，一年有春天和秋天兩個花期，分別在4、5月及10到11月，尤其深秋時節花況會開得特別盛大。蒜香藤初開時的花朵會呈現深紫色，授粉後則慢慢轉為淡粉，並持續褪白直到花落，花期時間短，每朵花盛開僅短短的7 ~ 10天，顯得更彌足珍貴，預估在10月底滿開，出花量最大的時間落在10月下旬到11月初，建議想賞花的朋友要把握花期前往觀賞。

景觀處指出，位於楓樹河濱公園的「蒜香藤」秘境，種植了近200公尺的蒜香藤，每年此時，可見成串的蒜香藤花由高處垂落，一串串花穗垂掛枝頭，如小鈴鐺一般，隨著微風搖擺，淺紫色的花海隨風飄逸，傾瀉而下，沿著溝渠棚架攀附成整面花牆，繁盛景象有如紫花瀑布從天而降，十分迷人。隱身在泰山區楓樹里河堤附近的蒜香藤廊道，一開始連許多泰山在地人都還不知道，經過里長及里民志工多年來的細心養護下，現在每到花期便會湧入大量遊客打卡拍照，約200公尺長的紫色花牆可不輸日本的紫藤花瀑，自有一番迷人韻味。

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