連結民間資源助街友自立 鼓勵儲蓄脫貧翻轉人生

新北列冊街友約400人，社會局為扶持街友自立，除輔導就業、補助租屋，今年7月起推「街友就業自立準備獎勵計畫」，運用企業捐款，對獲正職上工的街友，提供治裝費等，首月自行儲蓄1000元，社會局再相對提供1000元儲蓄獎勵金，第一波有2名街友提申請，期待展開新人生。

45歲阿威是首批響應「街友就業自立準備獎勵計畫」的2名街友之一，阿威只有國中學歷，找工作不易，曾創業開餐廳，卻經營失利，負債累累，和妻子離婚後變得潦倒，今年初在台北市萬華一帶流浪數個月。

但阿威並未放棄自己，今年6月，主動向新北市社會局求助，社工評估阿威具備餐飲專長及強烈的就業動機，安排至板橋「幸福居」安置，作息變得自律，「幸福居」媒合他到洗車場做汽車打蠟夜班，他白天也到便當店工作，身兼兩職，每月收入近4萬元，除支應生活開銷及還債，每月可存款1萬5000元，今年9月起安排到「實踐家屋」居住，預計11月可達成租屋自立目標。

阿威說，參加自立獎勵計畫可領取公部門相對提撥的獎勵金，雖然金額不多，卻是激勵自己轉變的契機。

新北市社會局救助科長劉冠宏說，疫情過後，各地街友有上升趨勢，新北目前列冊街友約400人，比疫情前約200人，人數倍增。新北現有3處安置街友的中途之家，包括在板橋的幸福居、林口的觀照園、萬里的社會重建中心，中途之家社工會評估街友的身心狀態、就業意願，協助就業、租屋，逐漸走向自立狀態。