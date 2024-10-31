議員籲明年完成4公里人行道改善 市府諾32條標線人行道優先檢討

台北市長蔣萬安宣示今年為「交通安全年」，但議員發現北市府對人行道不論是自編或是中央補助，都在六都後段班，且標線型轉實體人行道進度也不如預期，呼籲市府應落實「人本交通」明年至少完成4公里實體人行道。市府允諾，朝這方向努力，初步盤點32條標線型人行道來檢討改善。

內政部提出「永續提升人行安全計畫」，其中台北市編列2.47億預算及中央補助1.33億，總金額3.8億。議員趙怡翔指出，與六都其他縣市相比排名後段班，且北市府今年所編列人行道預算，包含新增、拓寬、改實體、人車區隔等，總計預算僅2.3億多，比柯市府2020年任內還低，卻不積極向中央爭取預算，應該檢討。

趙怡翔說，去年市長蔣萬安曾承諾，會完成5座標線型轉實體人行道，但實際查看發現，其中一條位於文山區世新大學前的人行道，實際測量才6公尺，也被算成一條，「這是很難看一件事」，實際查看去年只有完成282公尺標線型人行道轉實體，還有186.9公里待完成，今年如期約有1公里會完成，要求市府明年應完成4公里。

交工處長張建華表示，今年已完成5條標線型轉實體人行道施作，今年已經在確認明年施作地點，目前已盤點32條標線型人行道檢討，整理後提供給新工處，但不確定實際施作能否達到4公里，但會朝這個方向努力。