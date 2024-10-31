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康芮颱風攪局 台北市「白晝之夜」恐取消或縮規模

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
一年一度的台北市「白晝之夜」即將登場，但遇上颱風攪局，北市府考慮縮小規模或停辦。圖／翻攝白晝之夜官網
一年一度的台北市「白晝之夜」即將登場，但遇上颱風攪局，北市府考慮縮小規模或停辦。圖／翻攝白晝之夜官網

康芮颱風侵襲全台，挾帶大量雨水，風速也相當強勁。即將在11月2日舉辦一年一度的「白晝之夜」是否會受影響，台北市文化局長蔡詩萍表示，從正常舉行、調整規模，到最不樂見的取消，這幾個可能方案，都將在最短時間內向市民朋友報告。

台北市年度的文化活動「白晝之夜」，今年選在大安區的大安森林公園為主展區，預定11月2日14時開始「夜行動物派對」，於11月3日午夜2時結束。

蔡詩萍表示，雖然遭遇極為少見的「秋颱康芮」來攪局，但太多市民期待這場年度派對，因此目前仍維持原訂計畫正常舉行，會緊盯颱風的變化，隨時因應形勢，調整活動的方案。從正常舉行、調整規模，再到最不樂見的取消，這幾個可能方案都將在最短時間內向市民朋友報告，並尊重表演團隊、參與廠商的意願與權益。

蔡詩萍指出，原訂於這幾天陸續進駐設備測試以及表演團體進場彩排，因今日康芮颱風來襲，台北市停班停課，影響作業流程，壓縮原規劃的各項時程，颱風過後，也要視大安森林公園災損與場地狀況作調整因應。

蔡詩萍說，考慮到這是台北市年度的盛事，許多表演團隊，以及合作的藝術家均投入大量的心血，文化局不會輕易取消，但仍要以颱風的影響程度做最後的依據。至於是否延期，由於場地不易商借，合作表演團隊與藝術家檔期未必能配合，因此必須再審慎評估。

北市 康芮颱風 蔡詩萍

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