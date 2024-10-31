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新北開放民眾借用活動中心結紮犬貓 減少遊蕩動物數量
為方便民眾參與社區遊蕩動物管理，新北市動保處開放民眾與里長借用活動中心，委託獸醫師到現場為遊蕩動物絕育，另外也提供附近家犬貓就近申請，更有效實施遊蕩動物及飼主責任宣導及犬貓管理。
近期有民眾陳情，三峽區三鶯部落附近遊蕩犬增加，希望動保處協助處理，動保處隨即派員現場與族長及里長會勘，確認區域寵物飼養及遊蕩犬狀況，另外預約活動中心委託獸醫師進行絕育手術，當日總共完成10隻犬貓絕育手術，現場也提供民眾寵物植入晶片及施打狂犬病疫苗。
動保處指出，為了加強遊蕩動物管理，除了每年提供絕育補助，鼓勵民眾主動幫犬貓絕育，另外各動物之家也提供絕育手術申請，此外為加強社區遊蕩犬貓管理，與里長合作集結附近民眾，調查該社區絕育手術隻數需求，超過10隻以上動保處可協調社區活動中心等適合場所，由獸醫師就近提供絕育手術，相關場所需要至少4張長桌的空間，就近提供手術服務，由民眾協助術後照顧。
動保處提醒，動保法第22條規定，飼主應為特定寵物犬貓絕育，寵物因健康因素不適合絕育等特殊狀況，也應填妥相關資料向動保處申報免絕育，未依規定辦理者，可開罰5萬至25萬元，若民眾發現自家犬貓尚未辦理絕育，應儘快帶至動物醫院進行絕育。
另外，寵物外出需繫牽繩切勿放養、疏縱，飼主應善盡管領責任，於公共場所也應隨時注意寵物動向，違反者將依照動保法3000元至1萬5000元。
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