瑠公圳新北段成立專案小組解惡臭 計畫道路加蓋預計先行

流經雙北的瑠公圳歷史悠久，台北段整治有成，新北新店段也曾部分整治，流經市區很長一段仍惡臭難聞，里長紛紛提出整治或加蓋要求。市議員主張應由地方盤點沿線汙水點，也要檢視汙水處理設施，否則日常維護沒做好，花再多資源整治還是臭；有里長說，整條水圳對市區防洪有一定作用，不可能全段封起來。

新北市水利局說，專案小組近期將開會，對有加蓋需求區段研擬對策，因當中涉及違建、市場攤販、都更等議題，會評估多個方案。

瑠公圳是大台北早期重要灌溉溝渠，滿長一段行經新店區，隨都市化發展，衍生傾倒廢水問題。民眾反映，力行路、新生街遲遲沒整治，沒下雨的時候水質汙濁，民生廢水直接排入，水溝裡滿滿廢棄物，大坪林市場那段更是市場血水直接排入，寶安街那段有民眾丟棄廢棄物，沿線未整治段，飄散濃厚臭水溝味。

市議員黃心華建議，市府應盡快協助將沿線廢水截流，改善水質，研議部分路段是否加蓋或啟動整治工程，改善當地里長對公安、衛生的需求，並成立專案小組，提出整治方法和期程。第一步可盤點沿線汙水點，據他了解沿線有20幾處待改善點，每一處樣態不同，也要檢視汙水處理設施，否則日常維護沒做好，怎麼整治還是臭。

新店區寶安里長宋美雪過去力推部分段落加蓋，她說，當地寶安街底情況棘手，應加蓋方便人車通行，不加蓋遇火災根本很難救災。新生里長黃頌之認為，整條水圳對市區防洪有一定幫助，有時遇豪大雨會溢流，不可能全段封起來。

水利局表示，透過「新店區寶安街引水工程」，已初步改善瑠公圳市場段排水渠道因水量不足散發惡臭問題，市場處輔導攤商裝設油脂截留器，環保局對周邊排水加強稽查，公所也定期清潔環境。汙水接管部分，經多次施工，完成接管2萬9261戶，完成率80.78%，未接管6964戶會陸續納入後續接管計畫。