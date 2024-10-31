期限到...若大巨蛋又漏 蔣萬安：維護市民權益1天罰10萬

大巨蛋漏水問題，今天是遠雄全面改善漏水的最後期限，若大巨蛋仍發生漏水，將開罰一天10萬元。台北市長蔣萬安今表示，遠雄今天如果沒有如期改善完成漏水問題，就會開罰一天10萬元，這是很積極的作為，就是站在維護市民的權益、立場要求。

蔣萬安今天上午主持颱風應變會議，對於大巨蛋漏水問題，之前媒體問蔣，今天颱風是否有寬限期？蔣萬安表示，今天仍是改善期限，對於今天期限到，蔣萬安今天再度重申，今天已經是期限，市府就已經說了「遠雄應該要照當時的承諾，將大巨蛋場館漏水的情形全面改善完成」。

蔣說，依照合約，如果遠雄沒有如期改善完成，就會開罰，一天10萬元，這是很積極的作為所以就是站在維護市民的權益立場要求。

北市府表示，今天起只要發現漏水即開罰，可按日罰10萬元，並回溯到11月1日計算，累計罰滿300萬元，可獲3個月改善期，屆期未改善將再開罰。