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2024新北市國際紀錄片月11/3開展 鍍「金」作品助攻

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市新聞局主辦「2024新北市國際紀錄片月」已延續8年，今年將於11月3日開展。圖／新北市新聞局提供
新北市新聞局主辦「2024新北市國際紀錄片月」已延續8年，今年將於11月3日開展。圖／新北市新聞局提供

新北市新聞局主辦「2024新北市國際紀錄片月」已延續8年，今年將於11月3日開展，規畫4大主題單元、共22場次、31部精選紀實作品，安排多元多點放映，民眾可在國家電影及視聽文化中心、新北市立圖書館總館、府中15紀錄片放映院、中和威秀及板橋秀泰影城免費觀賞。

除了欣賞紀錄片，新北市府11月4日至11月10日在新北市立圖書館總館辦特展，以聯合國永續發展目標（SDGs）為主軸，以紀錄片為載體，傳遞永續理念。

新北市新聞局長李利貞說，新北市積極推廣紀錄片，將紀錄片拓展到全台各地、飛上天際，也走向國際，2017年起持續辦理「新北市國際紀錄片月」活動，迄今已第8年，為期一個月的紀錄片月，精選國內外紀實影像，包括入圍金馬獎的作品及近日剛上映的新片，「2024新北市紀錄片獎」優選影片也將於紀錄片月首次亮相。

今年紀錄片月的開幕片「曦曦」及閉幕片「雪水消融的季節」為二部金馬獎入圍作品，其中「雪水消融的季節」是出自2018年新北市紀錄片獎優選影片「之後的那些日子」衍生的長片，邀請喜愛紀錄片者一同來欣賞，感受紀錄片的紀實魅力。

今年紀錄片月的4大主題單元包括「人物誌：時代洪流中的大小人物」、「自由與真相：驟變的歷史足跡」、「環境與自我：內外交迫」以及「2024新北市紀錄片獎優選作品」，所有放映場次皆免費觀賞，於ACCUPASS開放事先報名，並保留部分名額提供現場觀眾。

報名任一場次到場觀影可索取「2024新北市國際紀錄片月」集點卡，集滿6點後，即可參加「觀影抽好禮」活動。更多資訊可鎖定「感動，無所不在」臉書粉絲專頁或新北市紀錄片官方網站。

紀錄片

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