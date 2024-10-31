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強颱康芮來襲 新北預防性撤離1204人

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天上午舉行災害應變會議。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天上午舉行災害應變會議。記者葉德正／攝影

強颱康芮預計今天下午從台東與花蓮一帶登陸，新北市現在開始風雨將逐漸增強，新北市長侯友宜今天表示，山陀兒颱風過後，改變北海岸等地不少地形地貌，強颱康芮再次來襲，新北針對金山、萬里、石門、三芝、瑞芳、烏來、淡水等9區預防性撤離1204人，並隨時滾動調整「評估該撤離就要馬上撤離」。

新北市長侯友宜今天上午舉行災害應變會議，天氣風險公司表示，今天上午康芮暴風圈進入新北，下午起至明天凌晨風雨最強，郊區沿海陣風可達11-12級、市區也可達10-12級；風雨預計明天上午才會趨緩。

天氣風險公司指出，颱風侵襲期間沒有東北風南下，沒有共伴效應，後續也無西南氣流，但新北受到暴風圈直接侵襲，整體風雨強度會比上次山陀兒颱風還要強。

侯友宜表示，目前康芮颱風變化不大，七級暴風半徑仍高達320公里，預估今天下午登陸，晚上從中部出海，明天凌晨一點鐘會是風雨最強時刻，風雨強度會比山陀兒還要強。

侯友宜表示，上次風災剛結束沒多久，很多復原工程持續施作中，這次颱風除了淡水、金山、萬里、石門、三芝外，烏來也被列為可能淹水地區，地形地貌有些改變，沒有列為土石流潛勢區的地區，新北市總計預防性撤離1204人，比上次山陀兒撤離規模還要大，9區10處收容177人，他也要求區公所隨時掌握，該撤離就要撤離。

侯友宜也說，新北市目前受理37件災情，27件結案，隨著颱風加劇災情會愈來愈多，提醒民眾備妥物資，山區、海邊易致災地區，提醒民眾朋友不要前往。

侯友宜 康芮颱風

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