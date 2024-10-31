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康芮進逼 北市信義南港大安區發布一、二級淹水警戒
康芮颱風來襲，北市災害應變中心表示，受颱風外圍環流影響，水利署凌晨4時針對信義區發布一級淹水警戒(留公國中測站3小時110毫米)、南港區發布二級淹水警戒(舊庄國小測站6小時雨量164毫米)、大安區發布二級淹水警戒(三星國小測站6小時雨量143.5毫米)。
災防中心表示，中央氣象署於凌晨1點半已將台北市平地由升為豪雨特報。
目前這波對流引發的強降雨已趨緩，消防局也派員車巡之前曾發生積淹水區域，包括東大排、西大排，尚無溢排情形。
截至今日5時，北市災害應變中心計接獲35件災情通報，主要仍為路樹傾倒(14件)，僅接獲1件道路積淹水通報(信義區6段76巷8弄)，水利處已派員在現場處理中。
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