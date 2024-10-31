修繕期滿 大巨蛋明起漏水日罰10萬

遠雄台北大巨蛋漏水修繕期今屆期，北市府表示，明天起只要發現漏水即開罰，可按日罰10萬元，並回溯到11月1日計算，累計罰滿300萬元，可獲3個月改善期，屆期未改善將再開罰。對此，遠雄不回應。

大巨蛋啟用1年，遠雄雖持續改善，漏水事件仍不斷。據了解，體育局上次派員稽查是上周二台灣大賽，初步查看球場層漏水大致上改善完成，但較高樓層L2區域及外野還有零星漏水。

議員陳怡君昨爆料，大巨蛋停車場也有漏水問題，還有壁癌、電梯低鳴異音等諸多亂象，她懷疑是否真能趕在明天修繕完成。

市議員顏若芳質疑，如果不辦活動，就不會有人知道漏水，要如何稽查？體育局長王泓翔回應，只要有人檢舉漏水，遠雄未改善完成，會審查決定是否開罰。

台北市長蔣萬安表示，停車場屬附屬設施，如有漏水或其他狀況，已要求體育局和遠雄即刻了解，必要時請遠雄提出改善計畫及相關期程；但場館漏水，市府會嚴厲要求須在月底兌現承諾，全面改善。他也說，颱風期間體育局等各單位都會去了解。

體育局指出，遠雄承諾10月底解決漏水問題，依「台北文化體育園區興建營運契約」，每日可開罰10萬元，得按日連續計罰，最高罰300萬元，並可回溯，例如大巨蛋下次公開賽程是11月2日，若發生漏水將開罰20萬元。

但議員許淑華質疑，遠雄3個月繳300萬就沒事，這就是為什麼遠雄敢大剌剌地嗆市府，依大巨蛋場租收費標準，體育賽事門票收入上限是735萬元，但演唱會沒上限，若周杰倫演唱會可以收到7億，遠雄抽10%就是7000萬元，遠雄會怕嗎？且市府與遠雄談分潤，協議是0.6%、1%、1.2%，比率都非常低，分潤合理嗎？

體育局長王泓翔說，這是依契約規範，有限期改善時間，但市府不會只有罰款，營運績效也會列入扣分。蔣萬安說，當時是確定可辦體育賽事，談分潤以此為主，等年底大巨蛋辦演唱會後，一定會談。

體育局另表示，遠雄歷來各項缺失、配合度均納入年度營運績效評估考核中，若連2年低於70分則解約；停車場內設備問題，體育局將發文遠雄要求說明、全面盤點設備，並承諾改善時間。