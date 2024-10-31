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議員批大巨蛋高抽成遭罰無感 蔣萬安：年底重談分潤

中央社／ 台北30日電
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照

台北市議員許淑華今天指出，大巨蛋開唱，遠雄可高抽成，漏水開罰根本沒痛癢，呼籲應重談分潤；台北市長蔣萬安說，年底組營運績效評鑑小組屆時和遠雄討論分潤問題。

台北市議會今天進行「114年度市府施政計畫等案」報告及詢答。民進黨市議員許淑華質詢指出，大巨蛋漏水問題不斷，包括地下室和球場仍漏水，如今颱風康芮襲台，若遠雄在10月底期限仍未改善，要如何處理。

她指出，大巨蛋舉辦體育賽事門票收入抽成10%，有新台幣735萬元的抽成上限；但舉辦演唱會門票抽成10%，卻無抽成上限。

許淑華舉例說，若歌手周杰倫演唱會門票收入有新台幣7億元，遠雄抽成約為7000萬元，台北市政府若因漏水3個月開罰300萬元，相較之下根本不算什麼。

她認為，大巨蛋場地租用管理辦法在今年1月就送給北市府，代表遠雄早知大巨蛋可辦演唱會，呼籲北市府應針對大巨蛋分潤重啟談判。

台北市體育局長王泓翔說明，針對大巨蛋漏水問題每日可開罰10萬元，且最高可罰300萬元，還有3個月觀察期，若3個月後仍未改善，將會持續開罰。

同時，除了罰款外，營運計畫評估也會列入扣分。

蔣萬安表示，目前是照契約規範走，會要求限期改善。由於之前談分潤是以體育賽事為主，今年中才確定可舉辦非體育賽事，預計今年底將籌組營運績效評鑑小組，屆時會和遠雄討論分潤問題。

北市府 大巨蛋 漏水

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