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總預算卡關 蔣萬安：不影響TPASS補助

聯合報／ 記者王燕華洪子凱鍾維軒／連線報導
台北市長蔣萬安。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安。記者曾學仁／攝影

中央政府總預算卡關延燒到地方，北市綠營議員擔心影響TPASS等地方補助，市長蔣萬安昨表示不受影響；花蓮藍、白營控民進黨違法濫權、不依法行政，綠營反控國民黨立院黨團總召傅崐萁帶頭癱瘓審查，犧牲花蓮道路安全等預算。

蔣萬安昨赴議會報告明年度施政計畫及總預算案並備詢，民進黨議員鍾佩玲指出，中央總預算至今未過，市府包含TPASS、公車補貼、人行安全計畫、長照、社安網等皆屬計畫型補助，預算沒過就拿不到錢。

社民黨議員苗博雅說，北市TPASS交通部公運計畫補助5年一期，今年到期，重新編列的預算屬新興計畫，沒通過就不能動支，到時中央經費沒下來該怎麼辦？

蔣萬安表示，已向公運處了解TPASS是用特別預算支付，原則上不受影響，會持續和中央爭取相關補助。

主計處長鄭瑞成補充，中央補助新興計畫約12億，議員所提相關案件皆為原有計畫，114年度都可依原有計畫來編列預算，理論上可以和中央爭取都會繼續補助。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮、縣議會黨團書記長吳東昇和民眾黨縣議員傅國淵等，昨就原住民禁伐補償、公糧收購價及醫護權益等議題，批中央不依法編預算。

民進黨縣議員張美慧、林則葹及胡仁順等則北上黨中央，表示康芮颱風已到家門口，傅崐萁一手喊花蓮需安全的路，另一手又主導阻擋總預算，藍白別再忽視花蓮人安全，盡速審議總預算。

TPASS 花蓮 議員

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