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交通公設問題多 九份遭韓媒負評

聯合報／ 記者江婉儀葉德正／新北報導
新北市議員林裔綺指出，商圈步道磁磚凹陷有落差，一個不注意就會跌倒。圖／新北市議員林裔綺提供
新北市議員林裔綺指出，商圈步道磁磚凹陷有落差，一個不注意就會跌倒。圖／新北市議員林裔綺提供

九份是新北知名景點，議員批老街除了交通問題，還有路面高低差、公廁積水飄臭、標示不清、電線雜亂等，遭韓國媒體負面報導。市長侯友宜答詢說，有缺點就檢討，相關問題1個月內盤點完成。

觀光署統計2023年1至11月觀光遊憩據點排名及人次，第一名是林口三井Outlet破764萬人次，九份是第四名364萬人次。新北市議員林裔綺指出，疫情後九份國際觀光客以韓國最多，日本居次，卻遭韓國媒體給予負評，包含交通不夠完善、公共設施欠佳。

林裔綺指出，台北市有公廁管理自治條例，新北卻還在研議，廁所環境是門面之一，九份公廁數不足，她會勘多次，至今沒有進度。

侯友宜回應，有缺點就檢討，交通一定要做好，「否則遊客怎會想來？」路平也是重點，若要施工，將與商家溝通。公廁部分，九份公廁使用率高，會設法解決。

觀旅局長楊宗珉坦言，九份地區很多私人土地，2020年有評估郵局旁邊的地可做公廁，還要再協調與突破。針對臭味部分，芳香劑、抽風機都有，因為使用頻率高，清理時間有限。另有派人導引遊客至周邊廁所，分散使用人潮。

九份 公廁

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