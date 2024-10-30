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颱風康芮來襲新北沿岸嚴陣以待 防擱淺貨輪漏油

中央社／ 新北30日電

新北市政府指出，強颱「康芮」來襲，預測累積雨量會很大，北海岸、瑞芳區、東北角與烏來、三峽山區嚴陣以待，嚴防低窪淹水與土石流；萬里外海擱淺中國籍貨輪，要預防漏油。

新北市「康芮」颱風災害應變中心工作會報今天晚間在市府舉行，新北市長侯友宜與團隊、29區公所，聽取氣象團隊簡報與建議。

依據氣象風險管理公司、台大氣象團隊情資研判，今天晚間入夜後，新北市的風雨逐漸增強，累積雨量最大會達到700公釐，市區、郊區的最大陣風都會有12級。

侯友宜表示，除落實交通管制、勸離觀浪、漁船避風，針對萬里外海的中國籍貨輪擱淺事件，請環保局配合航港局預防漏油。

他指出，新北市府請各區公所清查各災害潛勢區的居民，隨時啟動預防性疏散撤離及收容安置作業。國軍單位聯絡官已進駐各區公所，預置兵力也已前往。另也提醒教育局，要先評估開放校園停車的空間。

團隊 雨量

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