議員籲由中央宣布颱風是否停班課 市長蔣萬安允評估

強颱康芮來襲，明天是否停班課受矚目。國民黨北市議員徐弘庭指出，此議題應去政治化，建議台北市長蔣萬安向中央提案，往後由中央決定發布就好。蔣萬安點頭答應評估。

蔣萬安今天赴台北市議會報告114年度施政計畫及總預算等案並備詢，徐弘庭質詢表示，依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，風災的停班停課標準是氣象預報資訊，卻是要縣市首長決定發布。

徐弘庭認為，要不要停班課是科學問題，應該去政治化，建議蔣萬安下次行政院會時與中央討論，以後是不是由提供氣象資訊的單位決定發布就好，省得每次颱風來襲就有許多市民跑到各縣市首長臉書（Facebook）留言、吵架。

蔣萬安點頭允諾，他表示，會來評估。會後，他被媒體堵訪問及此事時重申，會來研究徐弘庭的提議並與其他縣市討論。