快訊

北北基桃宣布了！20縣市明放颱風假 全台31日停班停課資訊一覽

歷經4小時拉鋸 中火二期增氣計畫通過環評

粉絲等11年！劉德華攻小巨蛋遇強颱康芮 主辦宣布明天照常開唱

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風防災成新北前線公務員考驗 藍綠議員指關鍵在人力

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
上次山陀兒來襲，不少基層人員搶災，各區公所是最重要前線力量。圖為災害應變中心各區公所視訊會議示意圖。圖／本報資料照片
上次山陀兒來襲，不少基層人員搶災，各區公所是最重要前線力量。圖為災害應變中心各區公所視訊會議示意圖。圖／本報資料照片

康芮颱風來襲讓前線基層公務員防颱救災工作成考驗，尤其是東北角及北海岸更是如此，藍綠民代都直指最大問題還是在人力問題，沒有解決就是只能不斷加班。新北人事處強調，公所編制有一定人數，且不斷調整員額政策，也有陞任制度吸引人員前往偏鄉公所，更爭取加給獎金等，吸引更多人才加入。

康芮逼近，前線公務員恐又將加班為民服務，新北有偏鄉公所人員透露上次颱風來襲辛苦加班，不但沒有人力可以休息，報加班也是困難重重，其實最重要還是人力過少問題，有些區公所的課只有課長及另一名正職；另外，有些考上了不來報到，或者說來了沒多就走，就連約聘人員也不足，約聘又受限勞基法規定，整個忙不過來。

市議員林裔綺認為，最大問題還是人力問題，很多考試進來接著就想著往其他單位升遷，對於地方卻不夠了解，市府應該設法留住人才。市議員許昭興則說，市府不能老是喊著統籌分配稅款問題新北沒錢，新北升格後很多標案標出去做，若自己做將省下來的錢就可以請更多人，所以就連都會區公所都缺人。

市議員白珮茹也說，其實都有災損今支應加班費，讓公務員得辛苦得到應有補償，不過最大問題還是在人員不足的問題，尤其新北又大，很多公務員寧願選台北或是其他縣市，這樣情況會越來越嚴重，像汐止離新北市府距離較遠，就怕有時緩不濟急，很多事情都要自己來，都是由公所直接搶先來做。

人事處強調，新北各區公所編制上平均每位課長之屬員達3位以上，但實際人力配置仍視各公所依實際業務的彈性調整、進用及甄補狀況而定，各公所也會不斷調整非編制人員員額政策，適時核增非編制人員，希望藉此可以吸引在地人在地服務。

人事處表示，新北設有跨域歷練及績優人才可以優先陞任的制度，鼓勵人員至偏鄉公所職務歷練後陞遷，也鼓勵區公所職務出缺時可以多提報地方特考以穩定人力、運用多元管道廣為徵才，並可檢視現行業務如屬不涉及公權力之庶務性工作可委外辦理。

人事處提到，為提高對公務員的照顧，也向行政院提出增加專業加給、留任獎金及工程獎金等，已獲行政院同意，並從今年8月起生效。公所工程專業人員每月增加專業加給3000元及留任獎金3萬至6萬元。另工程獎金每人每年度提撥上限提高至5萬5000元，直接從事工程業務者每人每年發給限額提高至16萬元。

人力 加班費

延伸閱讀

公平停車 新北汐止內溝溪防道停車格11/1收費

教室不再漏水飄霉味 新北汐止北港國小孩子環境更好

貢寮農友魏秋林種山藥展現硬實力 連兩年獲新北冠軍

新北治安風水師找死角裝監控 校長：比求救鈴更能嚇阻

相關新聞

議員籲由中央宣布颱風是否停班課 市長蔣萬安允評估

強颱康芮來襲，明天是否停班課受矚目。國民黨北市議員徐弘庭指出，此議題應去政治化，建議台北市長蔣萬安向中央提案，往後由中央...

土石流潛勢溪流黃色警戒 瑞芳勸離104戶203人接受安置

強烈颱風康芮進逼，新北市瑞芳區傍晚啟動預警性撤離作業，共有4個里的104戶、203人，暫時離開住家，今晚在安置地點過夜，...

新北國中生命案家長議會旁聽 侯友宜致意表哀痛

新北市去年發生國中生遭同學持刀刺死案件，死者家長今天到議會旁聽，新北市長侯友宜在民進黨議員石一佑要求下，對家長表達哀痛與...

颱風防災成新北前線公務員考驗 藍綠議員指關鍵在人力

康芮颱風來襲讓前線基層公務員防颱救災工作成考驗，尤其是東北角及北海岸更是如此，藍綠民代都直指最大問題還是在人力問題，沒有...

金山磺港里用心辦共餐 紅樹林有線捐加菜金作後盾

金山區磺港里一個月辦理一次銀髮共餐活動，因為里長與志工的用心，累積好口碑，參與共餐的長輩越來越多，超過150的長輩齊聚一堂相當熱鬧。為了力挺里長辦理共餐的用心，紅樹林有線電視特別帶來加菜金支持，希望好的共餐據點能夠永續經營，造福更多的長輩。

淡水幼兒園萬聖節走秀 在地珍奶手搖飲裝創意無限

10月最後一天，是一年一度的西洋鬼節-萬聖節，淡水一信幼兒園今(30)日上午將校園內的空間打造一處伸展台，許多小朋友都穿上充滿創意的DIY主題服裝，其中看到相當特別的，小朋友變身成為在地美食珍珠奶茶手搖飲，由家長製作的裝扮道具，創意十足。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。