颱風防災成新北前線公務員考驗 藍綠議員指關鍵在人力

康芮颱風來襲讓前線基層公務員防颱救災工作成考驗，尤其是東北角及北海岸更是如此，藍綠民代都直指最大問題還是在人力問題，沒有解決就是只能不斷加班。新北人事處強調，公所編制有一定人數，且不斷調整員額政策，也有陞任制度吸引人員前往偏鄉公所，更爭取加給獎金等，吸引更多人才加入。

康芮逼近，前線公務員恐又將加班為民服務，新北有偏鄉公所人員透露上次颱風來襲辛苦加班，不但沒有人力可以休息，報加班也是困難重重，其實最重要還是人力過少問題，有些區公所的課只有課長及另一名正職；另外，有些考上了不來報到，或者說來了沒多就走，就連約聘人員也不足，約聘又受限勞基法規定，整個忙不過來。

市議員林裔綺認為，最大問題還是人力問題，很多考試進來接著就想著往其他單位升遷，對於地方卻不夠了解，市府應該設法留住人才。市議員許昭興則說，市府不能老是喊著統籌分配稅款問題新北沒錢，新北升格後很多標案標出去做，若自己做將省下來的錢就可以請更多人，所以就連都會區公所都缺人。

市議員白珮茹也說，其實都有災損今支應加班費，讓公務員得辛苦得到應有補償，不過最大問題還是在人員不足的問題，尤其新北又大，很多公務員寧願選台北或是其他縣市，這樣情況會越來越嚴重，像汐止離新北市府距離較遠，就怕有時緩不濟急，很多事情都要自己來，都是由公所直接搶先來做。

人事處強調，新北各區公所編制上平均每位課長之屬員達3位以上，但實際人力配置仍視各公所依實際業務的彈性調整、進用及甄補狀況而定，各公所也會不斷調整非編制人員員額政策，適時核增非編制人員，希望藉此可以吸引在地人在地服務。

人事處表示，新北設有跨域歷練及績優人才可以優先陞任的制度，鼓勵人員至偏鄉公所職務歷練後陞遷，也鼓勵區公所職務出缺時可以多提報地方特考以穩定人力、運用多元管道廣為徵才，並可檢視現行業務如屬不涉及公權力之庶務性工作可委外辦理。

人事處提到，為提高對公務員的照顧，也向行政院提出增加專業加給、留任獎金及工程獎金等，已獲行政院同意，並從今年8月起生效。公所工程專業人員每月增加專業加給3000元及留任獎金3萬至6萬元。另工程獎金每人每年度提撥上限提高至5萬5000元，直接從事工程業務者每人每年發給限額提高至16萬元。