雙城論壇扮演兩岸降溫角色 蔣萬安：待上海資料來送陸委會審查

雙城論壇何時舉辦各界都在關注，市長蔣萬安今赴議會報告明年度施政計劃及總預算案並備詢，議員認為兩岸關係緊張，美國大選恐也成遲舉辦可能因素，但他認為雙城論壇可扮演溫和對話角色，降低兩岸風險。市長蔣萬安表示，雙城是遵循「憲法」及「兩岸人民關係自治條例」申請舉辦，越緊張越需要交流，會依照慣例待上海方將資料送來，再送陸委會審查，預計舉辦時間落在12月。

徐弘庭指出，蔣萬安9月訪美時不管是學界、政界，都對兩岸關係都都非常擔憂，加上美國大選將至，誰能勝出，更牽動兩岸關係影響，雙城論具體時程至今尚未定案，是否也和賴清德總統兩岸政策要走一條與前總統蔡英文不同路線，採取較為激進、衝突方式，壓縮和平對話空間。

徐弘庭認為，美國大學落幕後，對兩岸是新的開始，目前兩岸關係處在風險很高的狀況，越嚴峻的狀況越需要對話，雙城論壇可以扮演溫和對話的角色，降低兩岸風險。

蔣萬安表示，雙城論壇是遵循「憲法」及「兩岸人民關係自治條例」來舉辦，不管是何種原因，但「越緊張越需要交流」，希望能持續來舉辦，也都依法來申請，內部幕僚作業也是由大陸小組安排，從地方到中央都是遵循相關原則執行，會持續秉持對等尊嚴善意互惠原則舉辦。

蔣萬安說，目前中央兩岸對話官方平台都已關閉，台灣不僅要有自我防衛能力，也要能對話，去年他也提出「雙城好台灣好」透過交流降低風險，會依照慣例待上海方將資料送來後，送陸委會審查，舉辦時間較可能落在12月左右，時間較為充裕。