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土石流潛勢溪流黃色警戒 瑞芳勸離104戶203人接受安置

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市瑞芳區公所和警方今天傍晚啟動預警性撤離作業，共有4個里的104戶、203人，暫時離開住家，前往安置地點過夜。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區公所和警方今天傍晚啟動預警性撤離作業，共有4個里的104戶、203人，暫時離開住家，前往安置地點過夜。記者邱瑞杰／翻攝

強烈颱風康芮進逼，新北市瑞芳區傍晚啟動預警性撤離作業，共有4個里的104戶、203人，暫時離開住家，今晚在安置地點過夜，以免發生危險。

中央氣象署今晚6時15分發布海上陸上颱風警報，康芮颱風今晚6時中心位置在鵝鑾鼻東南東方約360公里處，以每小時20轉23公里速度向西北進行。近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，7級風平均暴風半徑320公里。

面對康芮颱風來勢洶洶，今天也帶來不小的風雨。瑞芳區公所下午5時執行土石流潛勢溪流黃色警戒區域住戶預警性撤離作業。

在瑞芳警分局員警協助下，瑞芳區公所勸離上天里、弓橋里、光復里、侯硐里黃色警戒區域住戶，並安排上天里20戶43人撤離到瑞龍市民活動中心。弓橋里12戶59人撤離到猴硐國小。光復里11戶9人、猴硐里61戶92人撤離到猴硐國小。

警方表示，依氣象署預報資訊，今天入夜後雨勢會增大，用路人視線將會變差，車輛也可能會打滑，提醒減速慢行。民眾若無必要請勿出門，確保安全。若有發現路況，可撥打110報案，警察將儘速抵達妥處管制，等待相關單位前來排除，維護民眾生命財產安全。

新北市瑞芳區公所和警方今天傍晚啟動預警性撤離作業，共有4個里的104戶、203人，暫時離開住家，前往安置地點過夜。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區公所和警方今天傍晚啟動預警性撤離作業，共有4個里的104戶、203人，暫時離開住家，前往安置地點過夜。記者邱瑞杰／翻攝

康芮颱風 猴硐 瑞芳

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