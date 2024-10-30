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北市府編逾14億元改造市政大樓 議員批效益不明

中央社／ 台北30日電

北市府為改造市政大樓編列3年共14億餘元預算，民眾黨北市議員黃瀞瑩質疑確切用途及效益不明，呼籲台北市長蔣萬安以規劃適宜、預算透明及落實永續為原則重新檢討。

蔣萬安今天赴台北市議會報告114年度施政計畫及總預算等案並備詢，黃瀞瑩質詢指出，市政大樓公共事務管理中心為延壽計畫、智慧化計畫及整修工程編列連續性預算新台幣14億1500萬餘元，以進行辦公室裝修、會議室整修及設備購置等。

黃瀞瑩表示，根據市府提供資料顯示，此計畫開過2次審查會議，有與會者質疑經費編列標準，提及辦公室整修造價為每坪6萬元，中繼辦公室每坪造價卻高達10萬元，還要專門打造一個用途不明的青年接待室。

她指出，14億元不是小數字，卻沒有人知道這筆錢具體且確切要花在哪裡、為什麼有此需求、預期能達到的效益，顯示蔣市府與議會溝通不足，呼籲蔣萬安重新檢討此計畫，達到預算透明並落實永續。

蔣萬安答詢表示，這筆預算中，有將近7億元是由過去每年分別編列的維護經費整併起來，希望藉此達到樽節支出效果。

台北市政府秘書長李泰興補充指出，青年接待室是提供蔣萬安及未來市長與青年互動的專屬空間，也可以作為專家學者出席與會時的休息空間。

蔣萬安 黃瀞瑩

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