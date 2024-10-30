康芮來襲 侯友宜應變會議「這句」被解讀放假機率大

康芮颱風來勢洶洶，新北市長侯友宜今天下午5時30分主持災害應變會議表示，今晚10時要完成封閉橫移門及越堤道，並同時開放紅黃線停車及路邊停車格暫停收費，並提醒教育局要評估開放校園停車的空間，此句被解讀明日放假機率不低。

新北市府今天下午災害應變會議，天氣風險公司表示，今晚到明天上午全市風雨逐漸增強，北海岸東北角與南側山區有較大雨勢。

天氣風險公司說，31（周四）日11時以後，暴風圈逐漸籠罩新北，11月1日（周五）清晨風雨最強，郊區沿海陣風可達11-12級，內陸地區陣風可達10-12級。

天氣風險公司說，10月29日到11月1日，新北市東側、北側、南側將有日雨量大豪雨等級降雨，西側則是大雨到豪雨等級，總累積雨量500-700毫米。

台大氣候天氣災害研究中心也分析，上次山陀兒颱風受創的北害案地區，金山區金山老街、磺溪大橋、萬里台雅加油站一帶、瑞芳區瑞芳國小、貢寮區雙溪河沿岸，經過這次模擬，要注意積淹水災情。

侯友宜表示，秋颱之末還有這麼大颱風來，面對極端氣候，要戒慎恐懼，山坨兒颱風才離開沒多久，金山、萬里、三芝、石門還沒完全復原，必須要嚴陣以待，目前七級暴風半徑有320公里，真的非常大。

侯友宜說，依目前氣象團隊情資研判，入夜後新北風雨會逐漸增強，石門水庫滿水位，隨時有調節性放水，高灘只出不進，晚間8時強制拖吊，晚上10點就要完成封閉橫移門及越堤道，同時開放紅黃線停車及路邊停車格暫停收費，提醒教育單位單位適時開放校園停車。

侯友宜也提醒，根據資料分析，市區雨量可達500毫米、郊區可達700毫米，請市民不要前往山區、海邊，相關資訊都要提供市民知道 ，做到安全無虞。