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中央總預算未過...TPASS明年北市恐得自掏腰包？蔣萬安：不受影響

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒／台北即時報導
中央總預算持續卡關，恐影響地方補助款。台北市長蔣萬安今赴議會報告明年度施政計劃及總預算案並備詢，不少議員擔心中央政府總預算若遲遲未過，包括TPASS等政策，北市可能得自掏腰包。記者曾學仁／攝影
中央總預算持續卡關，恐影響地方補助款。台北市長蔣萬安今赴議會報告明年度施政計劃及總預算案並備詢，不少議員擔心中央政府總預算若遲遲未過，包括TPASS等政策，北市可能得自掏腰包。記者曾學仁／攝影

中央總預算持續卡關，恐影響地方補助款。台北市長蔣萬安今赴議會報告明年度施政計劃及總預算案並備詢，不少議員擔心中央政府總預算若遲遲未過，包括TPASS等政策，北市可能得自掏腰包。蔣萬安回應，TPASS是用特別預算去支付，原則上不會受影響，也會持續和中央爭取相關補助。

議員鍾佩玲指出，中央總預算至今未過，市府在113年用中央補助款，包含TPASS、公車補貼、人行安全計畫、長照、社安網等皆屬計畫型補助，預算沒過就拿不到錢，雖然下周二院會要報告總預算，但沒人能保證預算會如期通過，呼籲蔣萬安當「民意」市長非「黨意」市長，為市民權益爭取。

議員苗博雅說，台北市TPASS交通部公運計畫補助5年一期，今年到期，重新編列的預算屬新興計畫，沒通過就不能動支，到時中央經費沒下來「該怎麼辦？」，身為台北市長應向立院有意見的黨籍立委溝通，否則就得打開市庫叫市民付錢，應鼓勵立委支多持新興計畫。

市長蔣萬安表示，已向公運處了解TPASS是用特別預算去支付，原則上不會受影響，也會持續和中央爭取相關補助。主計處長鄭瑞成補充，中央補助新興計畫約12億元，議員所提的相關案件皆為原有計畫，114年度都可依照原有計畫來編列預算，理論上可以和中央爭取都會繼續補助。

TPASS 議員

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