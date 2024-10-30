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台北大巨蛋漏水最高罰300萬？北市府：還有3個月改善期

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市體育局給台北大巨蛋漏水修繕期將至。圖／聯合報系資料照
北市體育局給台北大巨蛋漏水修繕期將至。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋漏水修繕期限明天將至，11月1日起若大巨蛋持續漏水，將逐日開罰10萬元，最高可開罰300萬。台北市長蔣萬安下午赴議會報告總預算案時，議員許淑華問遠雄一個月可罰300萬？繳了300萬還是沒改善怎麼辦？體育局長王泓翔說，依照規定，遠雄有3個月觀察期，3個月後沒有改善，繼續再罰。

許淑華說，所以遠雄是3個月繳300萬？王泓翔說，因為要給改善期。許淑華說，這就是為什麼遠雄敢大剌剌地嗆市府。她說，依大巨蛋場租收費標準，門票收入，體育賽事上限是735萬，但演唱會沒有上限，若周杰倫演唱會門車票可以收到7億，遠雄可抽10%，就是7千萬，市府若罰遠雄，1個月100萬算什麼？很快就回來了，遠雄會怕嗎 ？

王泓翔說，這是依契約規範，有限期改善時間，但市府不會只有罰款，營運績效也會列入扣分，遠雄有不同場館，有不同問題也都可以開罰。許淑華質疑，之前市府與遠雄談分潤，111年11月22日的協議書，比率是0.6%、1%、1.2%，分潤比例非常低，這分潤合理嗎？

蔣萬安指出，當時是確定可辦體育賽事，直到今年年中才確定可以辦非體育賽事、辦演唱會，當時是以體育賽事為主，但現在會持續和遠雄溝通，等確定年底大巨蛋演唱會舉辦一段時間，一定會和遠雄談。

許淑華說，為什麼不現在就重啟分潤談判，市府應該多管齊下，不要讓人家覺得蔣萬安是軟弱的市長，應該一併成立分潤談判小組；蔣萬安說，一定會跟遠雄談，已讓遠雄可以舉辦賽事，又解除限制可以辦演唱會，所以市府一定會跟遠雄談，將在年底成立營運績效評鑑小組。

演唱會 許淑華 體育

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