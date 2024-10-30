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颱風救災報加班遭刁難？新北基層公務員憂康芮再現惡夢

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
上次山陀兒來襲，不少前線基層人員搶災，常需要不眠不休、即時應變，這也讓不少基層公務員感覺快累垮。圖／本報資料照片
上次山陀兒來襲，不少前線基層人員搶災，常需要不眠不休、即時應變，這也讓不少基層公務員感覺快累垮。圖／本報資料照片

康芮颱風逼近，前線公務員恐又將加班為民服務，新北有偏鄉公所人員透露上次颱風來襲辛苦加班，不但沒有人力可以休息，甚至報加班時數還遭刁難，令人心寒。新北人事處強調，重大風災都會專案處理，絕不會有不通過的情況，有把關個別公所填寫加班內容，被說刁難應是誤會。

康芮來勢洶洶讓大家又想起山陀兒颱風的惡夢，尤其是北海岸、東北角一帶的慘況，尤其救災時區公所成為第一線關鍵角色，常需要不眠不休、即時應變，這也讓不少基層公務員感覺快累垮。

東北角地方人士透露，不少基層公務員憂心，偏鄉人力本來就少，上次山陀兒颱風來襲，在人力不足下大家上班時間不斷加長，但卻因此超過整體上班時數上限，沒辦法再報加班，而即便有登記上補休的，也根本沒時間休。

記者循線尋找到地方基層人員，他們坦言，其實公所主管都很盡力幫忙爭取加班時數及合理補修，但忙於救災時根本不便打卡登錄，也有長官好心採彈性措施以紙本來簽到簽退，甚至之前市長侯友宜、副市長朱惕之等都有說幫他們要爭取如實報加班時數，想不到如今卻遭人事處刁難，甚至還要公所人事單位人員寫報告。

市議員林裔綺表示，其實早期鄉鎮市時期有一定的經費可做人力調度，如今升格後區長沒有這權限，人力不足已經是長期問題，很多透過考試進來的要願意留下來非常困難，不少人都急著調走，久而久之就惡性循環。

市議員陳偉杰認為，市府應該要有更彈性的因應做法，尤其天災發生在偏鄉，當地居民更需要公務員的各項協助，無論是人力的調派、出缺勤的管理，如果不能做到因時因地制宜，最後讓同仁避偏鄉而遠之，那在地鄉親的處境會更加艱難，未來會持續追蹤市府是否有完整配套。

人事處回應，有急迫性業務申請專案加班者，每月加班時數不得逾60小時，如因風災須於災害應變中心輪值，為搶救重大災害、處理緊急或重大突發事件等事由，得依規定於每月加班時數80小時內，每日工時可逾14小時；若有單月有逾80小時者，也都可報府敘明特殊辦理事項，並由服務機關在每3個月不超過240小時內控管加班。

人事處強調，基於體恤第一線人員辛勞，在符合法定要件下均覈實給予加班，有些用紙本登記也會提醒他們要做好電腦登錄，比較高時數的都會專案通過；這次有被提到個別公所申請事件，是因為內容填寫都為例行性事務，才協助把關，並建議長官同意，維護人員健康，絕不會說不通過加班時數申請。

上次山陀兒來襲，不少基層人員搶災，各區公所是最重要前線力量。圖／本報資料照片
上次山陀兒來襲，不少基層人員搶災，各區公所是最重要前線力量。圖／本報資料照片

人力 加班 山陀兒颱風

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