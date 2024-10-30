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貢寮農友魏秋林種山藥展現硬實力 連兩年獲新北冠軍

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區長柯建輝與美豐里里長周貝芳等人到魏秋林的山藥田體驗，同時送上紅榜祝賀魏秋林連兩年新北市奪冠，真的很不容易。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區長柯建輝與美豐里里長周貝芳等人到魏秋林的山藥田體驗，同時送上紅榜祝賀魏秋林連兩年新北市奪冠，真的很不容易。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮山藥農魏秋林，種植山藥已有20多年的老經驗，更連續兩年獲得新北市原生種山藥-穴管栽培組冠軍，今(30)日貢寮區長柯建輝與美豐里里長周貝芳就到魏秋林的山藥田體驗，同時送上紅榜祝賀魏秋林連兩年奪冠，真的很不容易。

新北健康三寶-山藥以「原生種」山藥品種為特色，此次市級山藥評鑑，依照品種及栽培方式分為原生種-穴管栽培組、原生種-非穴管栽培組等組別，共61位農友熱情參與。貢寮區魏秋林連續兩年奪下原生種-穴管栽培組市級評鑑冠軍。

山藥農魏秋林表示，由於今年雨水較少，山藥口感也比較好，培育山藥的不二法門，在管控土壤的品質，種植前要排除土壤中阻礙山藥生長的石塊，維持灌溉排水穩定，山藥外型才會平整，同時避開乾旱期施用肥料，才有辦法栽培出好看又好吃的冠軍山藥。

貢寮區區長柯建輝說，魏秋林早年是水泥師傅，20餘年前返鄉從農，專心投入山藥產業，展現硬實力。山藥從種植到收成至少要大半年的時間，農民一整年的辛勞在秋冬有了豐碩的成果，歡迎大家來貢寮品嘗在地有機無毒的山藥。

貢寮 農民

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