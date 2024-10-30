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公平停車 新北汐止內溝溪防道停車格11/1收費

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區北山里段的內溝溪防汛道路，38格的汽車停車格，預計11/1日開始收費，讓大家都能公平停車，也紓解週邊的停車問題。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區北山里段的內溝溪防汛道路，38格的汽車停車格，預計11/1日開始收費，讓大家都能公平停車，也紓解週邊的停車問題。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區北山里段的內溝溪防汛道路，長期以來，路邊長期遭人佔用停車，還有亂丟垃圾，環境髒亂，引起民怨，而在幾次的會勘協調後，目前停車格己經畫好，38格的汽車停車格，預計11/1日開始收費，讓大家都能公平停車，也紓解週邊的停車問題。

北山里長林徵熊表示，內溝溪防汛道路原本是台北市的土地，後來跟台北市、新北市的水利局及兩邊的議員協助幫忙溝通，後來交給新北市養工處認養，後續有規劃youbike租借站，還有機車格，而最近則是和相關單位協調後，一口氣畫了38格的收費汽車停車格，整個內溝溪道路變得乾淨整潔，11/1日就要開始收費，收費標準週一至週五07:00-20:00，每小時20元。

民眾說，以前沒整理真的很髒亂，長期遭人佔用，一停就不走，亂丟垃圾、地上滿滿的灰塵，里長很用心協調相關單位，現在看過去，汽車格畫好了，整個環境變很好，也希望大家如果停車不要再亂丟垃圾，一起維護環境乾淨。

林徵熊指出，活化停車機能，以及使用者付費公平原則，內溝溪防汛道路規劃路邊收費停車格，11月1日開始收費停車，解決長期佔用的問題，也提高車格週轉率，讓更多人有地方停車，未來會繼續爭取增加到46格，讓民眾停車更方便。

停車格 汐止

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