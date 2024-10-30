淡水沙崙文創園區上樑儀式 地方盼完工重返榮景

為了要重現新北市淡水區，沙崙海水浴場早期的觀光人潮榮景，由新北市政府經發局與財政部國有財產署合作開發，「淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」今(30)日舉辦上梁儀式，南山人壽董事長伊崇堯及新北市經發局副局長等貴賓共襄盛舉之下，也順利完成儀式，更期盼在民國115完工，帶動地方發展。

南山人壽董事長伊崇堯表示，感謝新北市政府「招商一條龍」服務，提供專案專責之一站式投資窗口，提供企業全方位的協助，助力企業解決各項開發課題。文創園區占地約2.55公頃，包含供內部教育訓練使用之「南山演藝廳」、親水設施、水域警戒站等設施。在規劃過程中，亦考量地方歷史文化背景，建築設計上採用大量的綠化設施，創造與自然共生的形象，亦與地方民意溝通調整親水設施內容。

經發局表示，目前淡水區公有土地成功招商案件有「沙崙文創園區」、「漁人碼頭福容大飯店」及「滬尾藝文休閒園區」，不僅充分體現公私合作的精神，同時也促進地方發展，帶動當地就業機會。

此外，沙崙文創園區未來也將打造複合式藝文親水休閒場域，豐富淡水休憩元素，淡江大橋及淡北道路完工後，將串起周邊淡水滬尾藝文休閒園區、淡水老街、漁人碼頭以及北海岸青春山海線各個重要的觀光旅遊景點，提升新北市整體觀光能量。