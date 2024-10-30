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淡水幼兒園萬聖節走秀 在地珍奶手搖飲裝創意無限

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水一信幼兒園小朋友變身成為在地美食珍珠奶茶手搖飲，由家長製作的裝扮道具，創意十足。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水一信幼兒園小朋友變身成為在地美食珍珠奶茶手搖飲，由家長製作的裝扮道具，創意十足。 圖／紅樹林有線電視提供

10月最後一天，是一年一度的西洋鬼節-萬聖節，淡水一信幼兒園今(30)日上午將校園內的空間打造一處伸展台，許多小朋友都穿上充滿創意的DIY主題服裝，其中看到相當特別的，小朋友變身成為在地美食珍珠奶茶手搖飲，由家長製作的裝扮道具，創意十足。

現場還有現在非常流行的斷頭搞怪裝，展現出孩子的無限想像力，另外一旁更有使用保麗龍製作的機器人鋼彈，胸口還有會發光的LED，家長真的非常用心在製作小朋友的道具裝扮。

淡水一信幼兒園 副董事長麥瓊媛表示，為了給幼兒園小朋友們特別的體驗，讓小朋友們體驗當模特兒的新鮮感，打扮成各種造型的大小朋友，走上伸展台，瞬間變身成為小小模特兒，將先前與爸爸媽媽一起精心製作的搞怪服裝，展現出來。

看到從老師到小朋友，搞怪變裝，要用走秀的方式，表現出俏皮可愛的模樣，讓校園當中多了一分歡樂氣息。不少家長都精心為小朋友，打扮搞怪造型，用回收物改造，成為鬼怪外型，相當特別，另外還有各式公主、英雄，迪士尼卡通人物等等，就連老師也變裝成為許多造型，小朋友身上，每一個裝扮都是家長精心的巧思，而這樣的活動，更是讓小朋友，用另類的方式，感受渡過充滿了濃濃的萬聖節氣息。

幼兒園 朋友 淡水

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