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金山磺港里用心辦共餐 紅樹林有線捐加菜金作後盾

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區磺港里銀髮共餐累積好口碑，紅樹林有線電視特別帶來加菜金支持，希望好的共餐據點能夠永續經營，造福更多的長輩。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區磺港里銀髮共餐累積好口碑，紅樹林有線電視特別帶來加菜金支持，希望好的共餐據點能夠永續經營，造福更多的長輩。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區磺港里一個月辦理一次銀髮共餐活動，因為里長與志工的用心，累積好口碑，參與共餐的長輩越來越多，超過150的長輩齊聚一堂相當熱鬧。為了力挺里長辦理共餐的用心，紅樹林有線電視特別帶來加菜金支持，希望好的共餐據點能夠永續經營，造福更多的長輩。

紅樹林有線電視節目部經理陳文斌指出，有感磺港里的共餐活動場場都超過百人，甚至有時直逼兩百位的銀髮長者，里長規劃活動與動線都相當有秩序，照顧老人家的細節與用心更是有目共睹，因此挹注加菜金到磺港里，就是希望能夠盡一點綿薄之力，幫助磺港里的銀髮據點可以運轉更順利。

金山區公所主秘陳其泓說，很感謝在地企業紅樹林有線電視看見偏鄉的需求，從低收入戶免費收視到學童的才藝辦學經費，甚至是照顧長輩的營養都給予最即時的回饋，為偏鄉挹注資源，也期待透過拋磚引玉，能夠吸引更多的企業來關心偏鄉的發展。

磺港里長許明熙感謝紅樹林有線電視趁著十月底的共餐時間帶來加菜金，並且在主秘的見證之下來接受捐贈，此外也感謝紅樹林有線電視對於不論是偏鄉的辦學、社區的經營與銀髮族的照顧都不遺餘力的給予回饋，發揮企業社會責任，也相信在越來越多的企業經費挹注下，磺港里銀髮據點會越辦越好，長輩一天比一天更幸福。

偏鄉 紅樹林 長輩

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